به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی ظهر جمعه در نشست خبری تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا کنونی در بیمارستان‌های استان کرمان را ۳۶۵ نفر ذکر کرد و گفت: این افراد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۷۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۷ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۰۰ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۰ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۴۰ نفر هستند.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدای اپیدمی تاکنون دو هزار و ۹۸۲ مورد است، افزود: موارد جدید بستری طی ۲۴ ساعته گذشته در بیمارستان‌های استان کرمان ۱۰۰ نفر است.

شفیعی بیان کرد: موارد جدید شامل ۵۵ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، هشت مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۳۰ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دو مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و پنج مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر شامل چهار نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دو مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دو مورد شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم و یک مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

وی گفت: تاکنون ۲۹۱ نفر به دلیل ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در استان کرمان جان خود را از دست داده اند.