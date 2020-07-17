به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر جمعه در پیام جمعه این هفته اظهار کرد: مجلس و دولت باید قدردان حمایتهای رهبر معظم انقلاب باشند.
وی با بیان اینکه قدردان بودن به معنای محققکردن منویات رهبری در حل مشکلات مردم است، افزود: حل مشکلات مردم نیازمند همت و وحدت و جدیت مسئولان در این عرصه است.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه مطالبات مجلس از دولت با عملکرد انقلابی و عقلانی محقق میشود، عنوان کرد: عدالت با ملاکهای روشن عقلی و عقلایی محقق میشود.
امامجمعه همدان گفت: تذکر و مطالبه مراجع معظم تقلید بر وضعیت اقتصاد و گرانی انعکاس مطالبات مردم است.
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