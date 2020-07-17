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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

امام جمعه همدان:

مطالبات مجلس از دولت با عملکرد انقلابی و عقلانی محقق می‌شود

مطالبات مجلس از دولت با عملکرد انقلابی و عقلانی محقق می‌شود

همدان-نماینده ولی‌فقیه در همدان با بیان اینکه قدردان بودن مجلس و دولت از حمایت‌های مقام معظم رهبری در تحقق منویات ایشان است، گفت: مطالبات مجلس از دولت با عملکرد انقلابی و عقلانی محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر جمعه در پیام جمعه این هفته اظهار کرد: مجلس و دولت باید قدردان حمایت‌های رهبر معظم انقلاب باشند.

وی با بیان اینکه قدردان بودن به معنای محقق‌کردن منویات رهبری در حل مشکلات مردم است، افزود: حل مشکلات مردم نیازمند همت و وحدت و جدیت مسئولان در این عرصه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه مطالبات مجلس از دولت با عملکرد انقلابی و عقلانی محقق می‌شود، عنوان کرد: عدالت با ملاک‌های روشن عقلی و عقلایی محقق می‌شود.

امام‌جمعه همدان گفت‌: تذکر و مطالبه مراجع معظم تقلید بر وضعیت اقتصاد و گرانی انعکاس مطالبات مردم است.

کد مطلب 4976068

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