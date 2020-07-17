فاصله طبقاتی کنونی شایسته کشور اسلامی ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: در دین مبین اسلام به این نکته اشاره شده است که فقر زمانی ایجاد میشود که عدهای بی حساب و کتاب ثروتمند شوند و از سویی بدون پرداخت حق فقیران بر ثروتهای باد آورده خود بیافزایند.
وی افزود: اکنون وضعیت اقتصادی مردم جامعه به نوعی است که جوانان در شرف ازدواج حتی نمیتوانند هزینه حلقه خود را بپردازند، خانهای اجاره کنند و یا وسایل اولیه زندگی خود را تهیه کنند و این برای یک جامعه اسلامی که باید عدالت در آن یکی از اصول شاخص باشد وضعیت مناسب و در خوری نیست.
مسئولان چاره اندیشی اساسی برای وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید چاره اندیشی اساسی و مناسب برای این وضعیت داشته باشند، تاکید کرد: اگر مسئولان نمیتوانند این مشکل را برطرف کنند یا ناشی از این است که دستهای خود آنها در برخی مسائل آلوده شده است و یا اینکه قادر به برگزاری تعادل در جامعه نیستند و مدیریت درستی بر مسائل ندارند.
حجت الاسلام میردامادی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران هرگز با آمریکا وارد صلح و با اروپا وارد سازش ذلیلانه نخواهد شد، تصریح کرد: برخلاف صحبتهای برخی افراد که مدام از صلح و سازش دم میزنند پروردگار عالمیان در قرآن کریم میفرماید که مسلمانان باید با دشمنان بجنگند به نوعی که دشمنان از قدرت نظامی و دفاعی آنها همواره هراس در دل داشته باشند.
ایران اسلامی به لطف قدرت نظامی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ایستاده است
وی اظهار داشت: امروز ایران اسلامی به لطف قدرت نظامی خود در برابر زیادهخواهیهای دشمنان دین و کشور ایستاده است و یقین داریم خداوند نیز با متقیان و مؤمنان است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه امروز ویروس کرونا ابر قدرتهای دنیا را به کرنش درآورده است، گفت: مسئولان و مردم باید دقت کنند که دستورالعملهای بهداشتی مورد تاکید کارشناسان و پزشکان به درستی در جامعه پیاده شود.
وی با اشاره به فرمایشات خیر رهبر معظم انقلاب در این زمینه مبنی بر اینکه «وقتی برخی به دستورات بهداشتیها عمل نمیکنند من از کادر درمان خجالت میکشم»، تاکید کرد: هر فردی باید در این زمینه مراقب باشد که با عدم عمل به این دستورات بهداشتی مدیون فرد یا افرادی نشود تا به لطف خداوند از این دوران سخت کرونایی نیز به سلامت عبور کنیم.
استمرار بر خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه
میردامادی با اشاره به دعای هفتم صحیفه سجادیه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای عبور از دوران کرونا بود، گفت: لازم است همچنان بر این دعا استمرار داشته باشیم و تلویزیون نیز پخش آن را به دست فراموشی نسپارد.
وی در ادامه به بخش دیگری از صحبتهای رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان اشاره کرد گفت: رهبر انقلاب از «مجلس امید» در صحبتهای خود نام بردند، امروز کشور ما در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرد و مردم معیشت مناسبی ندارند، مردمی که در تمامی صحنههای انقلاب با وجود تحریمها و تبلیغات دشمنان پای انقلاب و دین ایستادهاند و مسئولان و مجلس باید برای رهایی از این وضعیت چارهاندیشی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب مجلس فعلی را تشکیل شده از افراد کاردان و تحصیل کرده دانستند و آن را انقلابیترین مجلس توصیف کردند، ابراز داشت: رهبر انقلاب بنیه و استعدادهای کشور را با وجود مشکلات قوی و مدیریت برای رفع مشکلات را ضعیف دانستند و بر این اساس مسئولان باید دقت کنند که در رفع این ضعف مهم که جلوی بسیاری از پیشرفتها را گرفته است بکوشند آن هم در کشوری که سرشار از استعدادهای ناب طبیعی است.
دولت باید تا پایان زمان مقرر به کشور خدمت کند
امام جمعه موقت اصفهان بر ضرورت پایان کار هر دولتی در زمان مقرر گفت: دولت باید تا پایان کار برجای بایستد و خود برای رفع ضعفها و مشکلات بعضاً خودساخته تلاش کند و پس از کامل کردن خدمات خود آن را تحویل دولت بعدی دهد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید به توصیههای مراجع عمل کنند تا عملکردهای انقلابی و اسلامی را در کشور شاهد باشیم، گفت: متأسفانه برخی مراجع بارها توصیهها و فرمایشاتی داشتند اما گوش شنوایی برای عمل به توصیههایی آنها وجود نداشته است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به ایام شهادت امام جواد (ع) گفت: امام نهم شیعیان در زمان شهادت پدر یعنی وجود مبارک امام رضا (ع) تنها ۷ سال داشتند و در این سن به امامت رسیدند، ایشان آیتی بزرگ در میان ائمه هستند و از برکات وجود ایشان و توسل به آن حضرت نباید غافل شویم.
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