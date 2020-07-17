فرمایشات رهبری راهبرد جامع و دقیق برای نمایندگان مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سیرجان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم اظهار کرد: مقام معظم رهبری با اشاره به امید بر آینده درخشان با وجود همه مشکلات، بر اشتغال و مسکن، مهار تورم، اولویت بندی مسائل، مدیریت نظام مالی و پولی و ازدواج جوانان تاکید داشتند که باید در اجرای آنان تسریع و برنامه ریزی کرد.

حسینی اقتدار نظام و ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی کشور و مردم را از اولویت‌های کاری مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: رهبری به صراحت از نمایندگان خواستند که به جای حاشیه به اصل کار خویش که همان اصلاح وضعیت کنونی است، بپردازند و مجلس دوره یازدهم را مظهر امید و انتظار مردم عنوان کردند که امروز باید کارشان با توجه به بنیه قوی و ظرفیت‌های موجود کشور در روند حل مشکلات، تأثیر محسوس برای جامعه و مردم داشته باشد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری افزود: دولت و مجلس باید تعاملی سازنده داشته باشند و دولتمردان تا آخرین روز و ساعات کاری با قدرت و قوت کارکنند و همانطور که ایشان فرمودند در مهلت چهار ساله نمایندگی، فرصت خوبی برای ریل‌گذاری حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.

خطیب جمعه سیرجان به وضعیت اوج گیری مجدد کرونا و رعایت دستور العمل های بهداشتی و نیاز به همراهی با نیازمندان گفت: نهضت کمک‌های مومنانه برای قشرهای آسیب پذیر هم لازم و ضروری است.

حسینی به ۲۶ تیرماه سالگرد تأسیس شورای نگهبان پرداخت و افزود: ساختار و عملکرد این نهاد نظارتی و شورای نگهبان از جایگاه بسیار خطیر در نظام جمهوری اسلامی برخوردار و حافظ احکام اسلام و جمهوریت نظام اسلامی است.

امام جمعه سیرجان گفت: شورای نگهبان میراث ارزشمند انقلاب و امام راحل (ره) و یکی از دستاوردهای نظام ما تأسیس نهاد شورای نگهبان است که حافظ نظام و امانات مردم در انتخابات است و برنامه‌ها و فعالیت‌های این نهاد همواره بر اساس قانون و در راستای تحقق اهداف عالیه نظام در مسیر صحیح و قانون مداری ادامه دارد.

وی به گرفتاری آمریکا در ویروس کرونا و آتش در ناوجنگی اش افزود: وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده به عنوان پیشرفته‌ترین کشور جهان از کنترل خارج شده است و مقامات نمی‌توانند تصمیمات درستی برای مقابله با این بیماری داشته باشد واز طرفی سیستم پزشکی آمریکا هم آمادگی درمان صدها هزار بیمار را ندارد.

حسنی ادامه داد: امروزآتش سوزی در ناومی تواند عذابی باشد که باید به آنان گفت که دنبال مقصر نگردند و دیگران را متهم نکنند این آتشی است که خودشان روشن کرده‌اند واین اتفاق پاسخ جنایت‌های شما است که به دست عناصر خود شما اتفاق افتاده است و مجازات خداوند هم به دست خودتان اجرا می‌شود.

خطیب جمعه سیرجان به سالروز پیوند آسمانی و ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) پرداخت و افزود: این ازدواج باید الگوی برترجوانان شود و اگر الگو قرار گرفت گره‌گشای بسیاری از مشکلات پیش روی جوانان و جامعه ما خواهد بود که زندگی با صفات سادگی در ازدواج، احترام و اخلاق، محبت و دوستی و تحمل مشکلات زندگی را پایدار می‌کند و جامعه هم به آرامش و آسایش و سعادت می‌رسد.

وی به ۲۵ دیقعده روز دحوالارض هم اشاره کرد و گفت در چنین روزی خداوند زمین را از زیر کعبه گسترش داد و اعمال این روز ثواب ۶۰ سال عبادت را دارد.

امام جمعه سیرجان به هفته بهزیستی پرداخت و از خدمات آنان به قشر معلول جامعه قدردانی کرد و خواستارهمکاری و توجه بیشتر مردم و خیران برای رفع نیازهای جامعه هدف در بهزیستی شد.

حجه الاسلام حسینی در خطبه اول هم با توصیه به تقوای الهی و صبر، امتحان و آزمایش خدواندی را موجب پرورش انسان عنوان کرد و ثروت و فقر، نعمت و نقمت را از راههای امتحان پرودگار دانست و توجه به حضور در محضر خداوند را برای رسیدن به سربلندی لازم و ضروری اعلام کرد.