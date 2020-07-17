کشور نیازمند همدلی بیشتر/ تشنج و مجادله به مصلحت نظام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد حسینیان در خطبههای نمازجمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای این شهر، ضمن بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم مسائلی را بیان کردند که هرکدامشان تبیین راه حل های برون رفت از مشکلات جامعه به خصوص اقتصاد است، بیان کرد: باید منویات معظمله را مد نظر قرار داد.
وی با بیان اینکه امروز جامعه بیش از هر زمانی به همدلی نیازمند است، افزود: تعامل بین قوای حاکم بر نظام و مردم یک اصل اساسی محسوب میشود.
امام جمعه دامغان با بیان اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع راه درست مدیریت در مجلس و دولت را شامل میشد، تاکید کرد: همانطور که ایشان نیز تاکید فرمودند، روابط مجلس و دولت باید مطابق قانون و شرع باشد.
حسینیان با بیان اینکه همدلی برای رفع مشکلات الزامی است، ابراز کرد: سوال و تفحص از دولت یا دیگر ارگانها که قانون اختیار آن را به مجلس داده، یک حق قانونی است اما این موضوع با دشنام و بی احترامی تفاوت میکند.
وی افزود: مردم هم با مجادله بین قوا اصلاً موافق نیستند و تنها مطالبهشان این است که به موضوعات و مسائل روز به خصوص اقتصادی به صورت همدلانهای رسیدگی شود.
امام جمعه دامغان در دومین بخش از سخنان خود ضمن گرامیگداشت سالروز تأسیس شوراینگهبان، تاکید کرد: شوراینگهبان در حقیقت سدی محکم در برابر نااهلان و افراد ناصالح برای ورود به پستهای حساس مدیریتی نظام اسلامی است.
حسینیان رسالت شوراینگهبان را خطیر توصیف کرد و ابراز داشت: همان رسالت مهم است که سبب میشود تا بیشترین هجمهها از سوی افراد ناآگاه و یا مغرض علیه شوراینگهبان بیان شود.
وی با بیان اینکه شوراینگهبان، مرکز ثقل نظام است که نظر نهایی تصمیمات و مصوبههای مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد، ابراز کرد: این امر نشان میدهد که رسالت شوراینگهبان تا چه اندازه مهم است.
امام جمعه دامغان به آتش سوزی در ششمین ناو آمریکایی نیز اشاره کرد و تاکید داشت: آمریکا مدعی ابر قدرتی به خصوص در امر نظامی است حال آنکه نمیتواند حتی جلوی یک آتشسوزی را بگیرد از سوی دیگر باید گفت این حادثه پاسخی قاطع و کوبنده بر چهره خبیث و سیاستهای ظالمانه این کشور محسوب میشود.
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