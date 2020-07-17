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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

امام جمعه بیله سوار:

نمایندگان مجلس در راستای مهار گرانی و تورم گام بردارند

نمایندگان مجلس در راستای مهار گرانی و تورم گام بردارند

بیله سوار_ امام جمعه بیله سوار گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکلات اصلی کشور از جمله مهار گرانی‌ها و تورم با همکاری سایر قوا گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: از نمایندگان انتظار داریم از تأیید و حسن توجه مقام معظم رهبری نسبت به مجلس یازدهم کمال توجه را داشته و در راستای مشکلات اصلی کشور از جمله مهار گرانی‌ها و تورم با همکاری قوای دیگر نهایت تلاش و سرعت عمل را داشته و در راستای خروج از بن بست وضعیت موجود را با همکاری علمی و فنی تصمیمات و قوانین خوبی تصویب کنند.

امام جمعه بیله سوار در ادامه بیان کرد: از حضور معاون و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در منطقه تشکر و از این وی می‌خواهیم در راستای تقویت مراودات مرزی بین دو کشور دوست و همسایه (ایران و آذربایجان) از گمرک بیله سوار توجه ویژه داشته باشند.

عزیزی با قدردانی از زحمات شورای نگهبان اظهار داشت: قدردان فعالیت و زحمات شبانه روزی شورای نگهبان هستیم و در رأس امور با قدرت و نظارت جدی زیر سایه ولایت فقیه به کار خود ادامه می‌دهند.

خطبیب نماز جمعه بیله سوار گفت: ضمن محکوم نمودن جنایات دولت ارمنستان در مسئله قره باغ و به شهادت رساندن تعدادی از رزمندگان کشور دوست و همسایه ما «آذربایجان» خواستار واگذاری خاک قره باغ از طریق جوامع و نهادهای بین المللی به جمهوری آذربایجان هستیم.

کد مطلب 4976084

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