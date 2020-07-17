اهتمام جدی برای استمرار کمک های مومنانه در ایام کرونا

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید جواد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: در این فضای مجازی باید خیلی حواسمان را جمع کنیم، که خدایی ناخواسته با حرف‌های نامربوط، آبروی کسی را نبریم، زیرا آبروی برده شده مردم قابل جمع کردن نیست و باید در گفتارمان تقوای الهی را رعایت کنیم.

وی با اشاره به آتش سوزی و انفجار مهیب در ناو راهبردی و پیشرفته آمریکایی‌ها در پایگاه دریایی سن دیه گو که یک شناور دوزیست بوده و ارزش واقعی آن به بیش از یک و نیم میلیارد دلار است اشاره کرد و گفت: اگر عاملین این انفجار از مخالفین خارجی رژیم آمریکای پلید باشند، حساب دست دولت تروریست و جنایتکار ترامپ خواهد آمد که دستانی که در خلیج فارس، خلیج عدن، و باب المندب می‌تواند از زورگویی آمریکا جلوگیری کرده و گلوی آنها را بفشارد، در قلب آمریکا هم می‌تواند به سیطره پوشالی آنان خاتمه دهد.

امام جمعه موقت لامرد خاطرنشان کرد: تابستان داغی که آمریکاییها برای ما پیش بینی کرده بودند دامن انها را گرفته و بیشتر خواهد شد.

خطیب موقت جمعه لامرد ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و درمانی لامرد خاطرنشان کرد: مقابله با کرونا، یک مسؤلیت همگانی بوده و مختص یک نفر و کادر درمانی نیست.

وی افزود: همه ما شرمنده کادر درمانی هستیم، بنده طی بازدیدی که از بخش خاکستری بیمارستان لامرد داشته‌ام بعضی از افسران خط مقدم، حدود سه ماه خانواده خود را ندیده بودند.

او گفت: در حالی که کادر درمانی ما با ایثار و فداکاری تمام، در این شرایط بحرانی جانفشانی می‌کنند، اما متأسفانه برخی افراد از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین عامل جلوگیری از این بیماری یعنی زدن ماسک خودداری و یا کوتاهی می‌کنند.

امام جمعه موقت لامرد تصریح کرد: ما جز بهترین و موفق ترین کشورها بودیم و باید زنجیره آن را قطع کنیم سوال این است که چه شد الان اینگونه نیستیم.

وی به رزمایش مواساتی که مقام معظم رهبری کلید آن را زدند یادآور شد و گفت: از نیروهای جهادی و آتش به اختیار می‌خواهیم که این نهضت و این کمک مومنانه همچنان ادامه پیدا کند و سعی شود هیچ محرومی از قلم نیافتد و همه آنان بهره مند شوند.

وی در پایان، به مسئله بسیار مهم توسل و ادعیه جمعی بویژه در این ایام کرونایی تاکید کرد و گفت: قرائت آیت الکرسی، حرز امام جواد (ع)، تلاوت قرآن که یکی از موارد شفا دهنده است و همچنین ادعیه ماثوره فراموش نشود تا به حول قوه الهی بر این ویروس غالب بشویم.