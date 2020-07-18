محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح مدیریت، کنترل پروانه چرا و پایش مراتع برای ۲۰ سامانه مرتعی شهرستان شاهرود در حال اجرا است، ابراز داشت: این تعداد سامانه مرتعی سطحی معادل یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار را در بردارد.

وی ضمن بیان اینکه هدف از اجرای این طرح ارتقا کمی و کیفی پوشش گیاهی منطقه است، افزود: با توجه به اینکه دامداران و مرتع‌داران بهره‌برداران اصلی مراتع را تشکیل می‌دهند لذا درخواست می‌شود که مشارکت و همکاری همه‌جانبه‌ای در راستای هرچه بهتر نگه‌داشتن محیط طبیعت خود را با دولت داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه بالا بردن تولید و ظرفیت مرتع دیگر مزایای اجرای این طرح محسوب می‌شود، ابراز داشت: معتقدیم مراتع، ثروت ملی جامعه محسوب می‌شوند و در این رابطه اداره منابع طبیعی شاهرود برای حفظ، بهبود، احیا و اصلاح مراتع از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: حضور مستمر مرتع‌داران ذی‌حق در عرف‌های تعیین‌شده ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی در ورود و خروج غیرقانونی دام‌های غیرمجاز می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مانع از تخریب و تصرف در این عرصه‌ها شود.

وی افزود: تاکنون اقدامات ارزشمندی نظیر قرق، بستن راه‌های فرعی جنگل ابر، خروج دام بدون پروانه از مراتع در شهرستان شاهرود به انجام رسیده است که در ادامه راه می‌کوشیم تا ضمن مشارکت هر چه بیشتر بهره‌برداران بتوانیم منابع طبیعی را حفظ و حراست کنیم.