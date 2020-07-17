به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه کرمان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: پس از تصویب شورای نگهبان در قانون اساسی توسط خبرگان رهبری هر چقدر که از زمان تصویب آن می‌گذشت بر ارزش و اهمیت افزوده می‌شد.

وی با بیان این مطلب که در دو دهه اخیر تصمیمات شورای نگهبان همچون پالایشگاهی برای جدا کردن سره از ناصره در مصوبات مجلس مسائل ملی کشور تأثیرگذار بوده است، افزود: بر همین اساس به دلیل اثرگذاری شورای نگهبان هجمه‌های مختلف از جانب بدخواهان نظام صورت می‌گیرد ان شاالله یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شوند.

خطیب جمعه کرمان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص همدلی و همگرایی سه قوه، تاکید کردند که از پرداختن به حواشی خودداری شود، عنوان کرد: انتظارات مقام معظم رهبری از مجلس یازدهم توجه و مرتفع کردن مشکلات اقتصادی است و همچنین به استقلال و انقلاب بودن کشور نیز توجه اساسی داشته باشند.

وی با اشاره به مسئله کرونا افزود: توجه به نکات بهداشتی توسط عموم مردم باید انجام شود و چنانچه به این مسائل کم‌توجهی شود نوعی حق الناس محسوب می‌شود و در نقطه مقابل زحمات پزشکان و پرستاران را چندین برابر می‌کند.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی باید در بحث اجاره‌ها مراعات مردم شود و بدون حساب و کتاب قیمت‌ها بالا نروند چرا که هیچ‌گونه برکت و نفعی در این کار وجود ندارد.