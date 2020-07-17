انتقال تجهیزات بندرچابهار به بندری دیگر صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: دولت بیش از یک میلیارد دلار برای توسعه بندر شهید بهشتی هزینه کرده و ظرفیت آن را به هشت و نیم میلیون تن رساند و قرار نیست تجهیزات آن از این بندر خارج شود.
وی با اشاره به عزم جدی دروازه ملل برای ارائه خدمات مطلوب به صاحبان کالا، بیان کرد: برخی خبرگزاریها و فعالان شبکههای اجتماعی مدعی جابجایی و انتقال تجهیزات این بندر به سایر بنادر ایران شدهاند که مطالب منتشر شده صحت ندارد و تکذیب میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: انتقال مکندههای غلات بندر چابهار به دیگر بنادر کشور صحت ندارد و کل تجهیزاتی که در بندر چابهار موجود است به این بندر استراتژیک تعلق دارد.
وی ادامه داد: این تجهیزات در راستای تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات مطلوب به تجار، بازرگانان و صاحبان کالا در بندر چابهار مورد استفاده قرار میگیرد.
آقایی تصریح کرد: در پی رهایی این بندر اقیانوسی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و در فرصت ایجاد شده در فضای برجام، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به خرید و مونتاژ تجهیزات استراتژیک مورد نیاز بنادر کشور از طریق بندر چابهار کرد که پس از مصوبه هیأت وزیران این تجهیزات به بنادر هدف ارسال شد و تجهیزات موجود متعلق به این بندر بوده و هیچ برنامه جابجایی برای این تجهیزات وجود ندارد.
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