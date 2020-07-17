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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۹

سخنگوی وزارت امور خارجه:

توسعه اشترکات دینی و فرهنگی ایران با جمهوری آذربایجان

توسعه اشترکات دینی و فرهنگی ایران با جمهوری آذربایجان

پارس آباد- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: توسعه و تقویت اشتراکات دینی و فرهنگی ایران با کشور جمهوری آذربایجان مورد تاکید دستگاه دیپلماسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر جمعه در بازدید از منطقه صفر مرزی شهرستان پارس آباد اظهار کرد: توسعه و تقویت اشتراکات دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشور جمهوری آذربایجان مورد تاکید دستگاه دیپلماسی کشور ما می‌باشد و ارتباط جمهوری اسلامی با تمامی همسایگان مبتنی بر توسعه روابط همه جانبه است.

موسوی با اشاره به موافقت راه اندازی بندر خشک و باراندازی با جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: پروژه‌های مرزی اجرایی در شهرستان پارس آباد را مورد بازدید قرار دادیم که نیازمند هم افزایی ملی است و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: شمال استان اردبیل از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه ای برخوردار است و با ایجاد شهرک صنعتی کشورمان با جمهوری آذربایجان حوزه‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه مغان رونق می‌یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان پارس‌آباد اراده هر دو طرفین را دارد گفت: در خصوص ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان در شهرستان پارس‌آباد مذاکرات و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا توسط هر دو طرف پیگیری شود.

عباس جهانگیرزاده نماینده مردم شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی در این بازدید گفت: صادرات محصولات کشاورزی منطقه مغان از جمله اهداف مهم این منطقه می‌باشد که ایجاد بارانداز ریلی، تولید و صادرات محصولات کشاورزی مغان را رونق می بخشد.

کد مطلب 4976104

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