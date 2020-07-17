توسعه اشترکات دینی و فرهنگی ایران با جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر جمعه در بازدید از منطقه صفر مرزی شهرستان پارس آباد اظهار کرد: توسعه و تقویت اشتراکات دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشور جمهوری آذربایجان مورد تاکید دستگاه دیپلماسی کشور ما می‌باشد و ارتباط جمهوری اسلامی با تمامی همسایگان مبتنی بر توسعه روابط همه جانبه است.

موسوی با اشاره به موافقت راه اندازی بندر خشک و باراندازی با جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: پروژه‌های مرزی اجرایی در شهرستان پارس آباد را مورد بازدید قرار دادیم که نیازمند هم افزایی ملی است و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: شمال استان اردبیل از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه ای برخوردار است و با ایجاد شهرک صنعتی کشورمان با جمهوری آذربایجان حوزه‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه مغان رونق می‌یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان پارس‌آباد اراده هر دو طرفین را دارد گفت: در خصوص ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان در شهرستان پارس‌آباد مذاکرات و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا توسط هر دو طرف پیگیری شود.

عباس جهانگیرزاده نماینده مردم شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی در این بازدید گفت: صادرات محصولات کشاورزی منطقه مغان از جمله اهداف مهم این منطقه می‌باشد که ایجاد بارانداز ریلی، تولید و صادرات محصولات کشاورزی مغان را رونق می بخشد.