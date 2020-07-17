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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۲

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

ترافیک هراز نیمه سنگین است

ترافیک هراز نیمه سنگین است

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک نیمه سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر از ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و افزود: محورهای امام رضا (ع) و آزادراه حرم تا حرم نیز اکنون ترافیکی روان را تجربه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ گره ترافیکی در محورهای شرق استان تهران نداریم گفت: خوشبختانه حادثه خاصی نیز در این محورها رخ نداده است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران در ادامه با بیان اینکه رانندگان و مردم عزیز همچنان باید در خصوص پروتکل‌های بهداشتی موارد و ملاحظات بهداشتی را رعایت کنند عنوان داشت: از مردم می‌خواهیم در صورت عدم ضرورت از مسافرت خودداری کنند.

کد مطلب 4976141

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    نظرات

    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
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      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه برای چی میرن سفر ؟دوهفته بعد افتادن تو بیمارستانها بتمرگید خانه هاتون دیگه.از احمقی دیگه شورش را دراوردن نه فرهنگ حالیشونه نه بیماری نه انسانیت مثل حیوان سرشان را انداختند رفتند

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