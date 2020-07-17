ترافیک هراز نیمه سنگین است

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر از ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و افزود: محورهای امام رضا (ع) و آزادراه حرم تا حرم نیز اکنون ترافیکی روان را تجربه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ گره ترافیکی در محورهای شرق استان تهران نداریم گفت: خوشبختانه حادثه خاصی نیز در این محورها رخ نداده است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران در ادامه با بیان اینکه رانندگان و مردم عزیز همچنان باید در خصوص پروتکل‌های بهداشتی موارد و ملاحظات بهداشتی را رعایت کنند عنوان داشت: از مردم می‌خواهیم در صورت عدم ضرورت از مسافرت خودداری کنند.