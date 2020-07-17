رشد ۱۸ درصدی تولید خودروسازان تا ۲۴ تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو جمعه ۲۷ تیرماه با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی آمارهای مرتبط با تولید، تحویل، تعداد خودروهای ناقص و کاهش تعهدات معوق خودروسازان، روند واگذاری اموال و املاک مازاد دو خودروساز نیز ارایه شد.

بر اساس آمار اعلامی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید تجمعی خودرو از اول فروردین تا ۲۴ تیرماه ۹۹ با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده؛ به نحوی که میزان تولید تجمعی خودروسازان از ۲۳۸.۷ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ به ۲۸۲.۱ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ رسیده است.

همچنین تحویل خودرو نیز از ابتدای امسال تا ۲۴ تیرماه، از رشد ۳۰ درصدی برخوردار بوده است، به نحوی که در این بازه زمانی در سال ۹۸ معادل ۱۶۴ هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده که این میزان در سال ۹۹ به ۲۱۴ هزار و ۲۴ دستگاه رسیده است.

در عین حال تعداد خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از کاهش ۴۵ درصدی برخوردار بوده است؛ به نحوی که از اول فروردین تا ۲۴ تیرماه ۹۸ معادل ۱۷۹ هزار و ۸۷۵ دستگاه خودروی ناقص کف کارخانجات وجود داشته که در مدت مشابه امسال به ۹۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه رسیده است.

همچنین تحویل خودروهای مربوط به تعهدات معوق ۴۱ درصد بهبود یافته به نحوی که تعداد تحویل و تعهدات معوق خودروسازان در سال ۹۸ معادل ۱۲۶ هزار و ۴۳۳ دستگاه بوده که در مدت مشابه سال جاری به ۱۷۸ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسیده است.

در این جلسه کمیته خودرو همچنین تصمیماتی در مورد برگزاری میزهای ساخت داخلی قطعات خودرو نیز اتخاذ شد.

