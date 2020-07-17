تعداد مبتلایان به کرونا در زنجان به عدد ۲ هزار و ۳۹۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۳۳ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۲ هزار و ۳۹۶ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: ۶۱۶ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۲۳۷ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ نفر از بیماران مبتلا به کرونا بهبود یافته‌اند، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز یک‌هزار و ۹۵۹ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۷ هزار و ۲۹۶ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.