  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۷

طبق اعلام وزارت بهداشت سعودی؛

تاکنون ۲۴۵ هزار و ۸۵۱ نفر در عربستان کرونا گرفته‌اند

تاکنون ۲۴۵ هزار و ۸۵۱ نفر در عربستان کرونا گرفته‌اند

وزارت بهداشت سعودی به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد و از ابتلای ۲ هزار و ۶۱۳ نفر دیگر طی ساعات گذشته در عربستان به کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۶۱۳ بیمار کرونایی در کشور شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۴۵ هزار و ۸۵۱ نفر رسید.

همچنین مقامات بهداشتی سعودی از مرگ ۳۷ نفر دیگر در این کشور بر اثر کرونا خبر دادند تا شمار فوتی‌های ناشی از کرونا در عربستان به ۲ هزار ۴۰۷ نفر برسد.

وزارت بهداشت عربستان بیان کرد: وضع جسمانی ۲ هزار و ۱۸۸ نفر از بیماران کرونا وخیم گزارش شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت سعودی، طی ساعات گذشته ۳ هزار و ۵۳۹ نفر در این کشور از چنگال ویروس قاتل نجات پیدا کرده اند که با احتساب این موارد، شمار بهبودیافتگان از کرونا در عربستان به ۱۹۱ هزار و ۱۶۱ نفر رسید.

کد مطلب 4976149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه