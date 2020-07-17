به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۶۱۳ بیمار کرونایی در کشور شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۴۵ هزار و ۸۵۱ نفر رسید.

همچنین مقامات بهداشتی سعودی از مرگ ۳۷ نفر دیگر در این کشور بر اثر کرونا خبر دادند تا شمار فوتی‌های ناشی از کرونا در عربستان به ۲ هزار ۴۰۷ نفر برسد.

وزارت بهداشت عربستان بیان کرد: وضع جسمانی ۲ هزار و ۱۸۸ نفر از بیماران کرونا وخیم گزارش شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت سعودی، طی ساعات گذشته ۳ هزار و ۵۳۹ نفر در این کشور از چنگال ویروس قاتل نجات پیدا کرده اند که با احتساب این موارد، شمار بهبودیافتگان از کرونا در عربستان به ۱۹۱ هزار و ۱۶۱ نفر رسید.