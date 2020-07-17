به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال گل گهر و شاهین شهرداری بوشهر از ساعت ۲۰:۳۰ امروز جمعه در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر در سیرجان به مصاف هم می روند.

در حالی که تست کرونای ۱۲ عضو تیم گل گهر از جمله مجید جلالی سرمربی این تیم مثبت اعلام شده اما این مسابقه قطعا برگزار می شود.

حیدر افسری مدیر تیم فوتبال گل گهر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود مثبت شدن تست بیش از ۲۵ درصد اعضای تیم این مسابقه برگزار می شود؟ گفت: تست ۱۲ نفر مثبت شده است ولی دو نفر از آنها کارت بازی ندارند.

وی درباره اینکه اگر این تیم یک نفر دیگر کمتر داشت، بازی با شاهین لغو می شد، تاکید کرد: با این شرایط کنار می آییم.

مدیر تیم گل گهر همچنین از اعلام اسامی کرونایی های این تیم خودداری کرد.

افسری که با رادیو تهران گفتگو می کرد، افزود: ما اصول اخلاقی را رعایت می کنیم. می توانستیم دیروز از تیم تست نگیریم. دو بازیکن ما بد حال شدند. یک نفر روز سه شنبه سر تمرین تب و لرز کرد و تستش مثبت شد. یک نفر دیگر هم علائم داشت. بنابراین از کل تیم تست گرفتیم.

وی که از صحبت درباره مثبت شدن تست کرونای مجید جلالی خودداری می کرد، درباره اینکه چه کسی امشب از کنار زمین گل گهر را هدایت می کند، گفت: مدارک پیروز قربانی آماده نشد ولی سرآسیایی هست.