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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

اولین سهمیه داروی «رمدسیویر» هفته آینده به استان بوشهر می‌رسد

اولین سهمیه داروی «رمدسیویر» هفته آینده به استان بوشهر می‌رسد

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اولین سهمیه داروی «رمدسیویر» هفته آینده به استان بوشهر می‌رسد.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتایج آزمایشات و مطالعات صورت گرفته، بیانگر تأثیر مناسب داروی رمدسیویر بر روی بیماران کرونایی است.

وی با اشاره به اینکه ایران از معدود کشورهای تولید کننده این دارو در سطح جهان است، خاطرنشان کرد: رمدسیویر از هفته آینده به استان بوشهر می‌رسد و بر اساس تشخیص پزشک تجویز می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تقدیر از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم استان بیان کرد: تعداد مبتلایان به کرونا در استان به ثبات رسیده و اگر این همکاری تداوم داشته باشد در آینده این تعداد کاهش خواهد یافت.

وی از بستری شدن ۶۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اضافه کرد: طی این مدت ۵۹ مورد از بیماران بستری در بخش‌های کرونایی نیز با حال خوب ترخیص شده‌اند.

کشمیری ادامه داد: ۳۲۹ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۵۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و ۳۴ نفر با دستگاه تنفس دارند.

کد مطلب 4976154

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