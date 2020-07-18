سوغات کرونایی مسافران برای کرمان/افزایش پلاکهای متفرقه در روستاها

خبرگزاری مهر - گروه استانها: این روزها کرونا بیش از هر زمان دیگر در کرمان تاخت و تاز میکند، برداشتن محدودیتهای کرونایی توسط دولت طی روزهای گذشته عملاً این تفکر را به جامعه القا کرد که دیگر تهدیدی به نام کرونا در استان وجود ندارد و مردم نیز با تصور از اینکه دولت پس از کاهش تهدید کرونا محدودیتها را برداشته است اجرای دستورالعملهای بهداشتی را با دقت کمتری دنبال کردند.
نتیجه این سهل انگاری از سوی مسئولان و مردم این شده که استان کرمان در آخرین گزارش وزارت بهداشت جزو استانهای قرمز قرار گرفته است.
نتیجه این سهل انگاری از سوی مسئولان و مردم این شده که استان کرمان در آخرین گزارش وزارت بهداشت جزو استانهای قرمز قرار گرفته است
طی هفته گذشته کرمان، با مرگ ۱۸ نفر طی ۲۴ ساعت رکورد میزان فوتیهای کرونا از ابتدای شیوع این بیماری را زد و دیروز نیز با ۱۰۰ نفر بیمار بستری در ۲۴ ساعت و ۹ نفر فوتی نشان داد که کنترل بیماری پس از گسترش شیوع آن با چالش مواجه شده است.
بسیاری از مردم باز هم چهرههای خود را پشت ماسکهای رنگارنگ پنهان کردهاند و سعی میکنند کمتر از خانه خارج شوند.
برداشتن محدودیتها و دل نگرانیهای مردم
اما دل نگرانیهای کارمندان دولت و فعالان اصناف به دلیل شیوع کرونا به ویژه در بین همکارانشان بیش از گذشته شده است.
هنوز هم مردم کرمان حسرت ماههای گذشته را میخورند که این شهر در انتهای لیست استانهای کرونایی قرار داشت اما برداشتن محدودیتها و حضور گسترده بیماران کرونایی از مناطق آلوده به این ویروس در بیمارستانهای استان موجب شد کرونا در کرمان جولان دهد و با وجود اینکه مردم سعی میکنند دستورالعملها را اجرا کنند اما سیاستهای اشتباه اجرایی هر روز دامنگیر جامعه میشود.
آزاد سازی شتابزده محدودیتها در حالی روی داد که بسیاری از این اقدامات به بهانه عدم محدودیتهای اقتصادی رقم خورد اما وقتی با دقت به وضعیت موجود نگاه کنید بسیاری از محدودیتها ارتباطی با اقتصاد نداشت، به طور مثال افزایش حضور مسافران از استانهای هم جوار در استان کرمان که اکثراً اقدام به کمپ زدن در پارکها و بوستانهای میکنند هیچ آورده مالی برای مردم کرمان ندارد.
آزاد سازی شتابزده محدودیتها در حالی روی داد که بسیاری از این اقدامات به بهانه عدم محدودیتهای اقتصادی رقم خورد
برداشتن برخی از محدودیتها مانند حضور بیماران استانهای مجاور در بیمارستانهای کرمان که بعضاً موارد بیماران کرونایی نیز در آنها وجود دارد از جمله این نابسامانی هاست.
بررسیهای میدانی خبرگزاری مهر به خصوص در مجاور مراکز درمانی و ساختمانهای پزشکان شهر کرمان نیز نشان میدهد بخش عمدهای مراجعه کننده ها به مراکز درمانی و آزمایشگاههای شهر کرمان غیر بومی هستند.
حضور کرونایی های غیر بومی در کرمان
متأسفانه در بین آنها افرادی دیده میشوند که بیمار کرونایی را به امید دریافت خدمات بهداشتی بهتر از استانهای همجوار به کرمان منتقل کردهاند که در مصاحبههای روزهای اخیر مسئولان بهداشتی کرمان در جمع خبرنگاران بر آن صحه گذاشته شده بود!
حضور گسترده مسافران برای تابستان گذرانی در روستاهای کرمان
اما این تمام ماجرا نیست، پس از برداشتن محدودیتها در خصوص رفت و آمد مسافران بین شهرها و عدم نظارت و بیماریابی در جادهها و با گرم شدن هوا در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان بر سیل گردشگرانی که برای تابستان گذرانی به کرمان سفر کردهاند افزوده شده است.
در این زمینه خبرنگاران خبرگزاری مهر در مناطق مختلف استان به رصد مناطق گردشگری پرداختند، محمد افضلی از شهروندان منطقه گردشگری شهر تاریخی راین به خبرنگار مهر گفت: مطابق سالهای گذشته با گرم شدن هوا در هرمزگان و سیستان بلوچستان تعداد زیادی گردشگر از این استانها به شهر سردسیر راین آمدهاند و گاه در بوستانهای شهر و مناطق خوش آب و هوا چادر میزنند.
وی افزود: بافت شهر طی سالهای اخیر در تابستان کاملاً تغییر میکند و مردم از شهرهای مختلف به این شهر کوچک میآیند اما در سال جاری و با شیوع کرونا دل نگرانی مردم بیشتر شده است.
بسیاری از این افراد اقدام به اجاره خانه در طول تابستان و یا برای چند روز میکنند و برخی که شرایط مالی بهتری دارند باغهای سطح شهر راین را خریدهاند
وی افزود: بسیاری از این افراد اقدام به اجاره خانه در طول تابستان و یا برای چند روز میکنند و برخی که شرایط مالی بهتری دارند باغهای سطح شهر راین را خریدهاند.
اوضاع در شهر ساردو دیگر شهر سردسیر کرمان نیز بهتر نیست، سید علی حسینی ساردویی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: امام زاده شهر مملو از مسافران عبوری است که اکثراً غیر بومی و از استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان هستند و مقصد آنها روستاهای رابر و بافت و راین است.
وی میگوید: در منطقه درب بهشت هم تعداد قابل توجهی از این افراد غیر بومی ساکن شدهاند و طبق معمول هر سال تابستان گذرانی میکنند، در این فصل از سال دمای محل زندگی این افراد تا ۵۰ درجه هم میرسد اما در درب بهشت دمای هوا در طول شب به زیر ۱۰ درجه میرسد و در روز از ۲۰ درجه بیشتر نمیشود.
حضور مسافران در روستاهای اطراف ماهان
زهرا ایرانمنش از شهروندان کرمانی است که حکایت خود را از یکی از روستاهای نزدیک به شهر کرمان تعریف میکند، وی که برای خرید شیرینی خانگی از یکی از مغازهها روستای کوچک لنگر به این روستا رفته بود با صفی طولانی و ازدحام مسافران سیستانی و بلوچستانی برای خرید شیرینی و لبنیات خانگی مواجه شده است.
وی به خبرنگار مهر میگوید: مسئولان شهر کرمان نباید اجازه دهند مردم شهرهای آلوده به کرونا به این سادگی در روستاهای استان حضور یابند و تجمع کنند، وقتی از مردم پرس و جو کردم بسیاری از این مسافران برای خرید و یا سکونت به این روستا و روستای قناغستان در نزدیکی شهر ماهان مراجعه میکنند!
حضور گسترده مسافران در دلفارد
یکی دیگر از مناطق گردشگری کرمان دره مدیترانه ای دلفارد است، این روستاهای هدف گردشگری نیز این روزها به مکانی برای تجمع مسافران از استانهای مختلف تبدیل شده است.
محمد سیدی از جمله ساکنان این دهستان است، وی میگوید: یکی از محلهای درآمد مردم دلفارد اجاره خانهها به مسافران است بسیاری از این افراد از تهران، فارس، اصفهان، خوزستان و هرمزگان و سیستان و خراسان رضوی و جنوبی به دلفارد سفر میکنند و یکی از اتاقهای خانه را برای چند روز تا چند ماه اجاره میکنند.
وی میگوید: اطراف آبشار دلفارد مملو از مسافران است، طی روزهای اخیر محدودیتهایی ایجاد شده اما این محدودیتها وقتی اجرا شد که دیگر کار از کار گذشته بود و مسافران حجم بالایی از منطقه را در برگرفته بودند.
طی روزهای اخیر محدودیتهایی ایجاد شده اما این محدودیتها وقتی اجرا شد که دیگر کار از کار گذشته بود و مسافران حجم بالایی از منطقه را در برگرفته بودند
حالا کرونا در مثلث گردشگری تابستانه کرمان از شهرستانهای خوش آب و هوای رابر و بافت تا مناطق سردسیر جیرفت مانند دلفارد تا شهر تاریخی راین و ماهان و دهبکری را فرا گرفتهاند و تعجبانگیز اینکه چرا مسئولان اجرایی کرمان که میدانستند کرمان در تابستان با این چالش مواجه میشود تاکنون برای جلوگیری از حضور مسافران و یا حداقل غربالگری آنها کاری نکردهاند.
المیرا سبحانی یکی از فعالان گردشگری استان کرمان است، میگوید: بخش قابل توجهی از گردشگری استان کرمان مربوط به گردشگری تابستانه در مناطق سردسیر است.
با گردشگری سلامت کرونا را شیوع ندهید
وی میگوید: هم اکنون شاهد حضور مردم از مناطق مختلف کشور در روستاهای هدف گردشگری استان کرمان هستیم که میتوان به گیشیگان، خبر، درب بهشت، دلفارد، سر تشتک، شهربابک و ماهان و دهبکری اشاره کرد و همین امر هم میتواند موجب شیوع کرونا در روستاهای استان شده باشد.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت شهر کرمان گفت: کرمان در سالهای اخیر به قطب گردشگری سلامت در جنوب شرق تبدیل شده و ساخت مراکز پیشرفته پزشکی توسط بخش خصوصی و جذب بیماران از سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به یکی از زمینههای مهم درآمدزایی در شهر تبدیل شده است.
وی گفت: چرخهای در این زمینه ایجاد شده است، صدها مرکز پزشکی و ساختمانهای بزرگ پزشکان، مراکز تخصصی، بیمارستان بخش خصوصی و کلینیکها و آزمایشگاههای تخصصی در شهر ایجاد و در جوار آنها هم مراکز اقامتی راه اندازی شده است.
اما نکته عجیب اینکه مسئولانی که هر هفته پشت میز ستاد مبارزه با کرونا در استان گرد هم میآیند هیچ راهکاری برای جلوگیری از حضور بیماران کرونایی در کرمان در نظر نگرفتهاند و هم اکنون این مردم کرمان هستند که با چالش جدی شیوع کرونا مواجه شدهاند.
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