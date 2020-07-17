جوان ۱۹ ساله قربانی شنا در سد لتیان شد

نادر شایان در گفتگو با خبرنگار مهر، از غرق شدگی جوان ۱۹ ساله در گرداب سد لتیان خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه همه ساله با توجه به اخطارهایی که داده می‌شود همچنان شاهد بی توجهی عده‌ای از مردم و اقدام به شنا کردن در سدها هستیم که سبب بروز حادثه می‌شود.

شایان با اشاره به اینکه امروز نیز شاهد جان باختن جوانی در سد لتیان بودیم گفت: این فرد با قرار گرفتن در محدوده ممنوع برای شنا جان خود را از دست داد.

وی عنوان داشت: طی ماه گذشته نیز ۳ مورد غرق شدگی در سد لتیان داشته ایم و همچنان توصیه ما این است که از شنا در این مناطق خودداری کنند.

رئیس اورژانس پردیس بیان داشت: نیروهای امدادی و غواصان نجات غریق بعد از بیرون کشیدن جسد از آب آن را تحویل پلیس ۱۱۰ بخش جاجرود داده و جسد برای بررسی بیشتر به پزشک قانونی منتقل شد.