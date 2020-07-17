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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۳

رییس اورژانس پردیس:

جوان ۱۹ ساله قربانی شنا در سد لتیان شد

جوان ۱۹ ساله قربانی شنا در سد لتیان شد

پردیس- رییس اورژانس پردیس از غرق شدگی جوان ۱۹ ساله در گرداب سد لتیان خبر داد و گفت: به همه مردم توصیه می کنیم از شنا در این سدها خودداری کنند.

نادر شایان در گفتگو با خبرنگار مهر، از غرق شدگی جوان ۱۹ ساله در گرداب سد لتیان خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه همه ساله با توجه به اخطارهایی که داده می‌شود همچنان شاهد بی توجهی عده‌ای از مردم و اقدام به شنا کردن در سدها هستیم که سبب بروز حادثه می‌شود.

شایان با اشاره به اینکه امروز نیز شاهد جان باختن جوانی در سد لتیان بودیم گفت: این فرد با قرار گرفتن در محدوده ممنوع برای شنا جان خود را از دست داد.

وی عنوان داشت: طی ماه گذشته نیز ۳ مورد غرق شدگی در سد لتیان داشته ایم و همچنان توصیه ما این است که از شنا در این مناطق خودداری کنند.

رئیس اورژانس پردیس بیان داشت: نیروهای امدادی و غواصان نجات غریق بعد از بیرون کشیدن جسد از آب آن را تحویل پلیس ۱۱۰ بخش جاجرود داده و جسد برای بررسی بیشتر به پزشک قانونی منتقل شد.

کد مطلب 4976173

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