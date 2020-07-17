به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که همگان آقای کدخدایی را به صبوری می‌شناسند؛ چه شد که اخیراً کسانی را که افترا وارد کردند، به قیامت حواله دادید؟ اظهار کرد: هجمه‌ها نسبت به شورای نگهبان زیاد است، در گفتگو با اعضا اشاره داشتم که وقتی آمریکا اعضای شورای نگهبان را تحریم می‌کند، اهمیت جایگاه این شورا هم روشن می‌شود.

کدخدایی تصریح کرد: از دشمنان انتظار نداریم، ولی از دوستان انتظار داریم که حداقل حقایق را به درستی ببینند، اخبار را به درستی رصد کنند و اگر قرار است انتقادی داشته باشند که ما هم انتقادپذیریم، انتقادها بر اساس اخبار صحیح باشد، آنچه گاهی موجب گلایه می‌شود این است که نکاتی که برخی افراد مطرح می‌کنند در قالب انتقاد، صحت ندارد و خبر صحیح و دقیقی نیست و بر اساس خبر کذب است و تحلیل‌های مختلفی را که گاهی در رسانه‌ها می‌بینیم و یا در برخی تریبون‌های رسمی می‌شنویم، همان‌طور که آیت الله جنتی اعلام کرد این‌ها خللی در اراده اعضای شورای نگهبان و در انجام وظیفه قانونی آنان ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص رویکردهای لازم برای بهبود عملکرد شورای نگهبان و شفاف سازی، خاطر نشان کرد: تحولات زیادی در جامعه، پس از انقلاب روی داده است و به ویژه در حوزه‌های سیاسی که بخشی از آن به انتخابات مربوط می‌شود. رقابت‌های سیاسی دیگر، رقابت‌های سیاسی دهه ۶۰ نیست، بلکه رقابت‌های کاملاً با نگرش‌های سیاسی و فعالیت‌های حزبی است تا حدود زیادی و طبعاً ما هم در این مسیر باید گام‌های موثرتری برداریم اگر چه بخشی از این‌ها بر می‌گردد به اصلاح قوانین و مقررات که امیدواریم مجلس یازدهم و نمایندگان محترم توجه ویژه‌ای داشته باشند به این مساله و قانون اگر اصلاح شود منطبق می‌شود با سیاست‌های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و ما چه در جهت‌های حوزه تقنین و چه در حوزه نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان بهتر می‌توانیم عمل کنیم.

کدخدایی همچنین گفت: این قول را خواهیم داد که اگر قوانین اصلاح شود شورای نگهبان هم بتواند همراه اصلاح قانون، اقدامات شفاف‌تر و روشن‌تری را در حوزه عملکردش داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره فشارهای سیاسی بر شورای نگهبان نیز گفت: خستگی در کار معنی ندارد، اگر قصد خدمت و توجه به رضای خداوند باشد در کار، خستگی‌ها معنی ندارد. امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کند که بتوانیم همیشه خدمت گذار مردم باشیم و طبعاً همان طور که گفتم این طور هجمه‌ها، تحریم‌ها، تهمت‌ها و افتراها در راه محکم شورای نگهبان هیچ گونه خللی ایجاد نخواهد کرد.