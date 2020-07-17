پایان کشمکش بر سر مالکیت اراضی گرگان/ النگدره سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: بررسی اراضی ملی برای جلوگیری از صدور سند به نام سودجویان از دو سال پیش به یکی از قضات توانمند استان سپرده شد که پس از یک سال تلاش و نظارت مستمر برای ۲۰۸ هکتار از اراضی جنگلی النگدره به نام منابع طبیعی سند صادر شد.

وی افزود: زمین های جنگلی النگدره سند رسمی نداشت و همین امر سبب دست‌اندازی سودجویان و خرید و فروش اراضی جنگلی گران قیمت این مناطق شده بود.

هاشمیان ادامه داد: اداره منابع طبیعی را مکلف کرده‌ایم زمین‌هایی که در این محدوده قرار دارند و در گذشته سودجویان سند رسمی گرفته‌اند، شناسایی و برای ابطال این اسناد اقدام کند.

وی گفت: تعیین تکلیف و بررسی اراضی منطقه جنگلی توسکستان و زیارت گرگان و اراضی ساحلی استان هم در کمیته سه جانبه دادگستری، منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک استان آغاز شده است تا راه دست‌اندازی سودجویان به اراضی این مناطق نیز را برای همیشه مسدود کنیم.

هاشمیان افزود: در دو سال گذشته با پیگیری دادسرای گرگان و نظارت مستمر آن سند مالکیت ۹۰ هکتار از اراضی ملی حاشیه بلوار ناهارخوران و مناطق جنگلی حاشیه شهر گرگان به نام اداره منابع طبیعی صادر شد.

وی به هم استانی ها توصیه کرد: پیش از خرید زمین در حاشیه رودخانه ها ، جنگل یا خارج از محدوده شهر از اداره منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای درباره مالکیت این اراضی استعلام کنند.

هاشمیان بیان کرد: در گرگان هم کسانی که قصد خرید و فروش ملک در بلوار صیادشیرازی دارند پیش از معامله از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) استعلام بگیرند.