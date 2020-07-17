عدم استفاده مردم از ماسک وضعیت تهران را شکننده کرده است

حمید گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کرونا و چگونگی اعمال رعایت پروتکلها توسط شهروندان اظهار داشت: در کنترل کرونا طی فروردین ماه اقدامات بسیار مناسبی انجام شد و هماهنگی و همکاری مردم نیز بسیار مؤثر بود که منجر شد بتوانیم آمار مبتلایان را به طور چشمگیری کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر با افزایش مبتلایان روبرو شدهایم افزود: با وجود تمام هشدارهای اعلام شده باز هم مشاهده میکنیم، که بسیاری از مردم به رعایت بهداشت و پروتکلها و حتی استفاده از ماسک که تأکیدات زیادی بر آن شده است بی توجه هستند و همین امر وضعیت تهران را شکننده کرده است.
معاون استاندار تهران عنوان داشت: اکنون وضعیت کادر درمانی نگران کننده است و همچنان بی توجهیها ادامه دارد، در این شرایط اگر تعطیلیها مانند فروردین ماه انجام شود، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد میشود، لذا باید مردم در مقابله با ویروس کرونا به کمک ما و کادر درمان بیایند، تا بتوانیم، شرایط را کنترل کنیم.
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