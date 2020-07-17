  1. استانها
  2. تهران
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۱

معاون استاندار تهران:

عدم استفاده مردم از ماسک وضعیت تهران را شکننده کرده است

عدم استفاده مردم از ماسک وضعیت تهران را شکننده کرده است

تهران- معاون استاندار تهران با اشاره به افزایش مبتلایان به کووید ۱۹ و عدم رعایت موارد بهداشتی توسط برخی افراد گفت: عدم استفاده مردم از ماسک وضعیت تهران را شکننده کرده است.

حمید گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کرونا و چگونگی اعمال رعایت پروتکل‌ها توسط شهروندان اظهار داشت: در کنترل کرونا طی فروردین ماه اقدامات بسیار مناسبی انجام شد و هماهنگی و همکاری مردم نیز بسیار مؤثر بود که منجر شد بتوانیم آمار مبتلایان را به طور چشمگیری کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر با افزایش مبتلایان روبرو شده‌ایم افزود: با وجود تمام هشدارهای اعلام شده باز هم مشاهده می‌کنیم، که بسیاری از مردم به رعایت بهداشت و پروتکل‌ها و حتی استفاده از ماسک که تأکیدات زیادی بر آن شده است بی توجه هستند و همین امر وضعیت تهران را شکننده کرده است.

معاون استاندار تهران عنوان داشت: اکنون وضعیت کادر درمانی نگران کننده است و همچنان بی توجهی‌ها ادامه دارد، در این شرایط اگر تعطیلی‌ها مانند فروردین ماه انجام شود، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می‌شود، لذا باید مردم در مقابله با ویروس کرونا به کمک ما و کادر درمان بیایند، تا بتوانیم، شرایط را کنترل کنیم.

کد مطلب 4976182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هرچی مرض های کرونایی با همرا خانواده هایشان تهران امدند خانه گرفتند هزاران پلاک اهواز قم امل بابل را سطح شهر میبینیم میشه این دروازه های تهران لعنتی را ببندید مریض های شهرهای دیگه را تهران میپذیره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه