واکنش سازمان لیگ به درخواست پرسپولیس/ سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهدی درباره تاکید سازمان لیگ بر برگزاری بازی پرسپولیس با فولاد خوزستان در هفته بیست و پنجم لیگ و تعویق این مسابقه به روز شنبه، گفت: درباره مسائل پزشکی، مسئولان در ایفمارک و ستاد مبارزه با کرونا اشراف کامل داشتند. تست ها در طول چند روز از فولاد گرفته شده بود و روز جمعه دوران قرنطینه برای اولین گروه منقضی می شد. جایز نبود بیش از این مسابقات به تعویق بیافتد. هر دو تیم نهایت همکاری را داشتند و از آنها تشکر می کنم.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره گلایه سعید آذری مدیرعامل فولاد از مشکلات اتوماسیون و اینکه از طریق رسانه ها در جریان تعویق بازی قرار گرفته بود، تاکید کرد: ما یک سرور مرکزی تحت وب داریم و ورود و خروج نامه ها در آن ثبت و ضبط می شود. اینطور نیست که اتوماسیون خاموش یا از دسترس خارج شود. سرور مرکزی خارج از سازمان لیگ است. حتی زمانی که نامه ارسال و باز شود، مشخص است. این مسائل برای روزهای پنجشنبه و جمعه و آخر هفته بود که وقتی از ساعت اداری خارج می شود، همکاران ما پشت میز خود نیستند. ولی از طریق واتس اپ با عزیزان در تماس هستیم و سعی کردیم پاسخگو باشیم. حتی مثل همین دیشب پیش آمده که ساعت ۱ بامداد تماس گرفته بودند و در تلاش برای حل مشکلات بودیم. حالا اگر چیزی جا مانده است نیاز به بررسی دارد.

مهدی در خصوص زمان برگزاری دو بازی معوقه فولاد تصریح کرد: دوستان در کمیته مسابقات برنامه بازی های معوقه را طراحی کردند. موظف هستیم تا قبل از هفته بیست و هشتم، بازی های معوقه را برگزار کنیم. برنامه ریزی صورت گرفته است. شاید یک ادیت نهایی لازم باشد. فردا برنامه را اعلام می کنیم. در اسرع وقت و با عدالت کامل بازی های معوقه انجام می شود.

وی در واکنش به درخواست پرسپولیس برای تعویق بازی با نفت مسجد سلیمان اظهار کرد: اگر هم درخواست کرده باشند، فردا می بینم. خیلی از باشگاه ها برای تقدم و تاخر بازیها درخواست داشته اند ولی خواهش می کنم این هفته های آخر با سعه صدر با ما همکاری کنند. سعی می کنیم حداکثر عدالت را داشته باشیم. باید سعی کنیم تا آخر مرداد لیگ را تمام کنیم چون به ایام محرم و فیفادی و بازی های دوستانه و لیگ قهرمانان آسیا می رویم و مدیریت سخت می شود. نهایت تلاشمان این است که با همکاری باشگاه ها لیگ را در تاریخ تعیین شده به پایان برسانیم.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا بازی تیم گل گهر باوجود ۱۲ کرونایی به تعویق نیفتاد؟ گفت: در آخرین بررسی ستاد کرونا، بحث ۲۵ درصد را سعی کردیم عادلانه تر کنیم چون گاهی اوقات بحث ابتلا در کادر فنی بالا است و ابتلای نفراتی به جز سرمربی باعث می شد بالانس درصد بالا برود.خواهش کردیم تمهیداتی داشته باشند. آخرین دستور این بود که ۲۵ درصد به حال خود باقی است به شرطی که ۸۰ درصد آنها بازیکن باشند. در اینصورت بازی معوق می شود. باشگاه گل گهر هم همین شرایط را داشت. علیرغم اینکه گل گهری ها ۲۵ درصد کرونایی داشتند ولی ۸۰ درصد از این ۲۵ درصد مبتلا نشده بودند! مدیریت باشگاه گل گهر کاملا همکاری کرد و حاضر شدند در این مسابقه شرکت کنند.