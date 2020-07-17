علامتی برای ربوده شدن «سها» یافت نشد/۳۰درصدمنطقه هم پایش نشده است

سرهنگ مجتبی مروتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کوهنورد گمشده در جهان نمای کردکوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تمام یگان های امدادی، پلیسی، انتظامی و هلال احمر در منطقه حاضر بوده و تمام اقدامات لازم انجام شده است.

وی با بیان این که هیچ آثار و نشانه ای از دختر کوهنورد گمشده در جهان نما به دست نیامده است، افزود: فرضیه ما سقوط و حادثه بوده و هرگونه فرضیه دیگری رد شده است.

مروتی با اشاره به شرایط بد آب و هوایی منطقه، ادامه داد: ۳۰ درصد محل هم جستجو نشده و اصلاً قابلیت جستجو وجود ندارد و محیط جغرافیایی آن پیچیده است.

وی گفت: شرایط منطقه غیرقابل رصد ۱۰۰ درصدی است و امکان ندارد که همه جا پایش شود.

رئیس پلیس آگاهی گلستان تصریح کرد: محل حادثه، نقطه بسیار خطرناک بوده و چندین بار هم این اتفاق تکرار شده است.

مروتی با توضیح این که هیچ علائمی برای ربوده شدن، قتل و غیره وجود ندارد، بیان کرد: روابط اجتماعی این دختر بررسی شده و ایشان کارمند شرکت مبل سازی و آدم مثبت و اهل تفریح و فضای مجازی بوده و از این روابط هم سرنخی به دست نیامده است.

وی عنوان کرد: چند تن از اعضای کمپ به انتظامی فراخوانده شده و بقیه هم طی روزهای آتی حضور یافته و توضیحات خود را ارائه می دهند.

گفتنی است روز جمعه (۲۰ تیرماه) گمشدگی «سها رضانژاد» دختر ۲۷ ساله در ارتفاعات جهان نمای کردکوی به نیروهای امدادی و انتظامی گزارش شد.

این دختر همراه گروه گردشگری به گلستان سفر کرده بود که از صبح جمعه مفقود شده و همه امکانات از جمله خودروی آفرود، پهپاد و غیره برای یافتن وی بسیج شده اند.

این گروه در ارتفاعات کردکوی کمپ داشته که این بانوی بعد از خروج از چادر دیگر برنگشته است.