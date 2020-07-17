تست کرونای سه بازیکن فولاد قبل از بازی با پرسپولیس منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو بازی تیم فوتبال فولاد خوزستان به خاطر مثبت شدن تست کرونای جمعی از بازیکنان و اعضای کادرش به تعویق افتاد. اعضای این تیم روز گذشته و امروز تستهای دیگری را انجام دادند تا در صورت منفی بودن، این تیم فردا شنبه با پرسپولیس دیدار کند.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چند بازیکن فولاد کرونا دارند؟ گفت: از جمع نفراتی که قبلاً تستشان مثبت شده بود، موسی کولیبالی، فرزاد جعفری و نادریان بازگشتند ولی جواب تست بقیه تا امشب می‌آید. در واقع سایر نفرات در همان شرایط هستند.

آذری در خصوص تصمیم سازمان لیگ برای برگزاری دو بازی معوقه فولاد تا قبل از هفته بیست و هشتم تاکید کرد: ما هم بی صبرانه منتظریم. سازمان لیگ، فدراسیون و تیم ها تحت فشار هستند. حالت استیصال ایجاد شده است. با دستور جواد نکونام سه، چهار بازیکن از رده سنی جوانان و امید را انتخاب کرده‌ایم تا تست کرونا بدهند و در کنار تیم فولاد باشند. باید با همین نفرات لیگ را تمام کنیم.