به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عصام شریم» عضو شورای مشورتی وابسته به دولت مستعفی یمن، اعلام کرد که این دولت همه چیز را از دست داده است و دیگر نه شمال یمن را در دست دارد و نه جنوب و نه غرب آن را.

وی در ادامه افزود: حوثی های یمن نقش منطقه ای پیدا کرده اند و این مسئله در سایه حساب و کتاب های اشتباه عربستان و جنایت‌های این کشور صورت گرفته است به طوری که مردم به سمت حوثی ها کشیده شده و به مسائل مربوط به آنها توجه می‌کنند.

این شخصیت نزدیک به دولت مستعفی یمن گفت: عبدالملک الحوثی رهبر حوثی های یمن همواره می گوید که ائتلاف متجاوز سعودی برای تجزیه کردن کشور و اشغال آن تلاش می‌کند.

شریم در ادامه افزود: این مسئله باعث می‌شود که مردم از عبدالملک الحوثی عذرخواهی کنند. آتش حوثی ها بهتر از بهشت ائتلاف سعودی است.

وی هم چنین خواهان آغاز گفتگوهای یمنی یمنی به دور از ائتلاف سعودی که این کشور را نابود کرده شد. شریم گفت: سازمان ملل پرونده یمن را رها کرده و با آن مانند یک بحران فراموش شده رفتار می کند.