سیستم آب و فاضلاب واحدهای بهداشتی و درمانی اصفهان عاری از کروناست

زهرا موسویان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنترل سیستم‌های آب و فاضلاب واحدهای بهداشتی و درمانی در استان اصفهان نسبت به آلودگی با کرونا تحت کنترل است.

وی افزود: تمام مراکز بهداشت و درمان در استان اصفهان به سیستم آب شرب شهری متصل است و با شیوع بیماری کرونا و کلرسنجی روزانه، جای هیچ گونه نگرانی نیست.

مسئول بهداشت آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه با شیوع بیماری کرونا مکاتبات با آبفای استان اصفهان انجام شد، تصریح کرد: افزایش میزان کلر با حداقل نیم و حداکثر یک میلی گرم بر لیتر و PHکمتر از ۸ در سیستم آب شهری و به همین نسبت در سیستم آب و فاضلاب واحدهای بهداشتی و درمانی استان اصفهان اقدام شد.

حضور مستمر کارشناس بهداشت در تمام بیمارستان‌های اصفهان

وی بیان داشت: در تمام بیمارستان‌های استان اصفهان کارشناس بهداشت حضور مستمر دارد و ماهانه با نمونه برداری میکروبی از سیستم آب و فاضلاب مراکز بهداشتی و درمانی استان اصفهان و اقدام کلرسنجی روزانه در این مراکز، تاکنون هیچ گونه موردی از وجود کلر خارج از رنج مطلوب گزارش نشده است.

موسویان گفت: با توجه به حساسیت نسبت به شیوع بیماری کرونا، میزان درصد کلر در شبکه آب شهری و بیمارستانها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: شبکه فاضلاب بسیاری از بیمارستانها به شبکه فاضلاب شهری متصل است و تعدادی هم از مراکزهای درمانی دارای تصفیه خانه مجزا هستند.

مسئول بهداشت آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استناد به اطلاعات سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: هیچ گونه مستنداتی مبنی بر وجود ویروس کرونا در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در دست نداریم؛ طول عمر این ویروس در آب نسبت به ویروس‌های دیگر کمتر است و تنها ممکن است کووید ۱۹، دو روز در آب خام فاقد کلر زنده بماند.