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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۱۶

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

پیروزی تراکتور مقابل سپاهان/ قلعه‌نویی در تبریز زمین‌گیر شد

پیروزی تراکتور مقابل سپاهان/ قلعه‌نویی در تبریز زمین‌گیر شد

تیم فوتبال سپاهان در یکی از حساسترین بازی‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر مقابل تراکتور شکست خورد و جایگاهش در رده دوم جدول را به این تیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه یادگار امام تبریز (ره) از ساعت ۲۰:۱۵ امروز جمعه میزبان دیدار تیم‌های سپاهان و تراکتور بود؛ دیداری که در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود تراکتور به پایان رسید.

در این بازی که در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر برگزار شد، احسان حاجی صفی (۱۴) و رضا اسدی (۳+۴۵) برای تراکتور و سروش رفیعی (۲۲) برای سپاهان گلزنی کردند.

تکلیف نتیجه مسابقه در همان نیمه نخست و با درخشش احسان حاجی صفی در تیم تراکتور مشخص شد. حاجی صفی علاوه بر گلی که با شوت از راه دور وارد دروازه سپاهان کرد، یک پاس گل هم داد تا زمینه ساز برد تراکتور شود.

سروش رفیعی هم در حالی برای سپاهان گلزنی کرد که باشگاه تراکتور مدعی شد این گل آفساید بوده است.

تراکتور با این برد ۴۴ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. سپاهان هم ۴۲ امتیازی باقی ماند تا امیر قلعه نویی سرمربی این تیم ناکامی بزرگی را در مواجهه با تیم سابق خود و در رقابت با پرسپولیس برای کسب عنوان قهرمانی تجربه کند.

کد مطلب 4976210

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