مرداد بسیار گرم در انتظار اصفهان است/انرژی بهینه مصرف شود

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تغییر الگوهای اقلیم در استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان خردادماه را با افزایش دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته آغاز کرد اما تب گرما در تیرماه کاهش یافت.

وی افزود: پیش بینی هواشناسی حاکی از آن است که استان اصفهان مردادماه گرمی را با افزایش دما سپری خواهد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان داشت: میانگین وزنی بارش در استان اصفهان از ابتدای سال آبی تا ۲۴ تیرماه، ۱۶۱ میلی متر گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت با ۴ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۱۷ درصد کاهش همراه بوده است.

بارش‌ها در شمال اصفهان رضایت بخش بود

شیشه فروش با بیان اینکه بارش نزولات جوی در شمال استان اصفهان بیش از حد نرمال گزارش شد، گفت: در نیمه جنوبی، شرقی و مرکزی استان اصفهان، میزان بارندگی نسبت به سال گذشته و بلندمدت با کاهش مواجه شده است.

وی اضافه کرد: در مناطق غرب و سرچشمه‌های زاینده رود هم میزان بارش‌ها کمتر از نرمال گزارش شده است.

۷۴ درصد استان اصفهان با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تحلیل شاخص خشکسالی SPI در دوره ده ساله استان اصفهان اعلام کرد: تا پایان خردادماه، استان اصفهان درجه‌هایی از شدت خفیف تا شدید خشکسالی هیدرولوژیک را طی کرده است به نحوی که ۷۴.۵ درصد از مساحت استان اصفهان با خشکسالی درگیر بوده است.

وی با اشاره به مناطق شرق، مرکز و حتی برخی از مناطق غرب استان اصفهان با خشکسالی رو به رو بودند، تصریح کرد: در یک بازه ده ساله منتهی به خردادماه ۹۹، فقط ۲۲.۴ درصد از مساحت استان اصفهان شرایط نرمال را تجربه کرده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه در مردادماه با افزایش دمای بیش از نرمال در تمام مناطق استان اصفهان رو به رو خواهیم شد، تاکید کرد: در مناطق غرب استان اصفهان هم این افزایش دما به ۴ درجه خواهد رسید.

وی اضافه کرد: در تیرماه با تضعیف الگوهای تابستانی میانگین دما به نرمال نزدیک شد؛ بر اساس الگوهای اقلیمی و تحلیل هواشناسی، در مردادماه با تقویت مجدد مرکز پر ارتفاع جنب حاره‌ای در لایه‌های میانی جو نسبت به تیرماه، مناطق استان اصفهان با افزایش دمای بالاتر از نرمال از ۲ الی ۳ درجه مواجه می‌شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعلام کاهش میزان بارش در سال آبی آینده گفت: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی در سال آبی آینده که از مهرماه آغاز می‌شود با کاهش میزان بارش و همچنین بارش دیرهنگام در استان اصفهان روبرو خواهیم بود.

مصرف بهینه برق با ارائه بسته‌های تشویقی

وی با اعلام بسته مصرف بهینه برق از روز پنج شنبه، ۲۷ تیرماه تا پایان شهریور گفت: با رعایت دستورالعمل‌های این بسته می‌توان به گذراندن تابستان بدون خاموشی در استان اصفهان امیدوار بود.

شیشه فروش تاکید کرد: با عدم مصرف برق کشاورزی در پیک مصرف از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۶ بعد از ظهر، کشاورزان مشمول پاداش خواهند شد.

وی افزود: مشترکین برق در بخش خانگی، کشاورزی و صنایع که در پیک مصرف برق از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۶ بعدازظهر در مصرف بهینه برق بکوشند از پاداش شرکت‌های برق منتفع خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اداری استان اصفهان با به کارگیری مسئول انرژی نظارت بیشتری بر مصرف بهینه انرژی خواهند داشت.

وی بیان داشت: شهرداری‌ها موظف شدند نسبت به مصرف بهینه انرژی برق در پارک‌ها و معابر همکاری لازم را انجام دهد و نظارت ویژه ای توسط شرکت‌های برق در مصرف بهینه اصناف ابلاغ شد