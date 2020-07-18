کودکان اصفهانی در تیررس کرونا/ سرعت مرگ و میر شتاب گرفته است

محمدرضا محبوب فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار واقعی تعداد کل بستری‌ها در استان اصفهان یک هزار نفر است، اظهار داشت: آمار روزانه وزارت بهداشت و درمان متناسب با اقدامات غربالگری با تست تشخیصی PCR و سی تی اسکن ریه بیماران بستری اعلام می‌شود و این آمار یک بیستم آمار واقعی است.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲۰ درصد از افراد جامعه به بیماری کرونا مبتلا شده اند و بخش عدیده ای از مبتلایان بدون علامت وبا درجات خفیفی از علامت همراه بودند.

عضو ستادملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تعداد فوتی‌ها ناشی از بیماری کرونا از آمار اعلام شده بیشتر است، تصریح کرد: آمار اعلام شده مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا مشمول افرادی است که در بیمارستان و با تست مثبت PCR فوت شده اند.

وی به خیز ابتلاء کرونا در کودکان وجوانان اصفهانی هم اشاره‌ای کرد و افزود: سرعت مرگ و میر هم در این طیف از جمعیت فزونی گرفته است.

محبوب فر با اشاره به موج گیری دوم بیماری کرونا با جهش ویروسی عفونی‌تر و با میزان سرایت بیشتر در تمام گروه‌های سنی گفت: در حال حاضر بهترین شیوه برای مقابله با بیماری کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک است.

وی با تاکید بر اقدامات جامع مدیریت استان اصفهان گفت: رعایت فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و حفظ بهداشت فردی منوط به اقدامات جامع در حوزه سلامت و اقتصادی است.

عضو ستادملی مقابله با کرونا با اعلام اینکه در بسیاری از مناطق استان اصفهان بیماری کرونا نه تنها فروکش نکرده بلکه تشدید یافته است، اظهارداشت: با مجاهدت‌های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) داروی «رمد سیویر» برای کاهش علامت در بیماران بدحال تولید و در هفته آینده در کشور توزیع خواهد شد.

وی افزود: در دوماه آینده هم واکسن کرونا در تولید انبوه آغاز می‌شود و امیدواریم این واکسن هم در اختیار مردم ایران هم قرار بگیرد اما تا آن زمان بهترین پیشگیری استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.