مقصر باخت من هستم/ سپاهان امروز برتر از تراکتور بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی امشب بعداز شکست تیمش برابر تراکتور در نشست خبری در ورزشگاه یادگار امام تبریز حاضر شد و گفت: این سه امتیاز را به هواداران و بازیکنان و کادر فنی تراکتور تبریک می گویم.
وی سپس با بیان اینکه موقعیت خوبی علی قربانی از دست داد، ادامه داد: من در این چهل سال که در فوتبال هستم، صحنهای مثل خراب کردن توپ توسط قربانی در بازی امروز را ندیده بودم.
قلعه نویی با اشاره به اینکه بازیکنانم وظایف خود را روی گلهای که خوردیم، انجام ندادند، ادامه داد: البته مسئولیت این باخت با من است و بازیکنان تمام تلاش خود را کردند.
وی با بیان اینکه به غیر از یک کاشته تیم حریف نزدیک دروازه ما نشد، ادامه داد: باید این نتیجه را در بازیهای بعدی جبران کنیم.
سرمربی سپاهان با بیان اینکه فوتبال اول تنبیه میکند و بعد درس میدهد، افزود: مقصر همه اینها هم من هستم و بچهها نهایت تلاش خود را کردند و ما جزو تیمهایی هستیم که بعد از کرونا فوتبال خوبی بازی میکنیم.
وی با بیان اینکه گل اول را برخلاف جریان بازی خوردیم، گفت: بعد از گل اولی هم که زدیم، همه چیز دست ما بود ولی از فرصتها استفاده نکردیم و بعد هم روی اشتباه بچگانه خطا دادیم و گل خوردیم.
قلعه نویی در خصوص گل زیبای احسان حاج صفی نیز گفت: روی گل احسان حاجصفی هم به وظیفهای که به هافبک دفاعی تیممان داده بودیم عمل نکردند. حاجصفی هم یک بازیکن شاخص است و میتواند نتیجه را تغییر دهد که این کار را نیز کرد.
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