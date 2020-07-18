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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۷:۱۶

یافته جدید پژوهشی؛

ماهی صدمات ناشی از آلودگی هوا بر مغز زنان را خنثی می کند

ماهی صدمات ناشی از آلودگی هوا بر مغز زنان را خنثی می کند

مطالعه جدید نشان می دهد رژیم غذایی می تواند به خنثی کردن آسیب های ناشی از آلودگی هوا به مغز کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کلمبیا نیویورک دریافتند زنان مسنی که به طورمنظم ماهی‌های سرشار از اسیدهای چرب اُمگا ۳ مصرف می‌کردند مقاومت بهتری در مقابل تأثیرات نورولوژیکی آلودگی هوا داشتند.

دکتر «کا هی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «مشخص شده است که اسیدهای چرب امگا ۳ با التهاب مقابله کرده و ساختار مغز را در افراد مسن حفظ می‌کند. همچنین آسیب ناشی از مواد سمی نظیر سرب و جیوه را به مغز کاهش می‌دهد.»

در این تحقیق بیش از ۱۳۰۰ زن با میانگین سنی ۷۰ سال پرسشنامه‌ای را در مورد رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و سابقه پزشکی شأن تکمیل کردند. هیچ یک از زنان در ابتدای مطالعه دچار زوال عقل نبودند. سپس اسکن مغز شرکت کنندگان هم گرفته شد.

محققان دریافتند خوردن بیش از یک تا دو وعده ماهی در هفته موجب شده بود که شرکت کنندگان دارای میزان کافی اسیدهای چرب امگا ۳ در خونشان باشند که با تأثیر آلودگی هوا بر مغز مقابله می‌کرد.

به گفته هی، «ماهی منبع عالی اسیدهای چرب امگا ۳ است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که میزان بالاتر اسیدهای چرب امگا ۳ در خون به دلیل مصرف ماهی موجب حفظ حجم مغز زنان با افزایش سن می‌شود و احتمالاً محافظی در مقابل تأثیرات سمی الودگی هواست.»

کد مطلب 4976233

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