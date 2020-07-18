تاثیر رژیم غذایی پرچرب همراه با آنتی بیوتیک در بروز التهاب روده

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند تلفیق مصرف آنتی بیوتیک با رژیم غذایی پرچرب موجب قطع عملکرد میتوکندری در سلولهای لایه داخلی روده بزرگ شد که نتیجه آن، التهاب روده است. Mesalazine میتواند به شروع مجدد عملکرد میتوکندری و درمان مشکل بیماری التهاب روده کمک کند.
حدود ۱۱ درصد مردم جهان مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر هستند. این بیماری با دورههای مکرر درد شکمی، نفخ و تغییر در عادات روده همراه است.
مطالعه شامل ۴۳ فرد سالم و ۴۹ فرد بیمار مبتلا به التهاب روده بود. محققان میزان کالپروتکتین، نشانه بیماری التهاب روده، شرکت کنندگان را اندازه گیری کردند.
محققان دریافتند همه شرکت کنندگانی که رژیم غذایی پرچرب داشته و آنتی بیوتیک مصرف میکردند در مقایسه با افراد دارای رژیم غذایی کم چرب و فاقد سابقه مصرف انتی بیوتیک، ۸.۶ برابر بیشتر با ریسک ابتلاء به پیشعلائم بیماری التهاب روده مواجه بودند.
«آندراس بوملر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «مطالعه ما نشان میدهد سابقه مصرف آنتی بیوتیک در افراد دارای رژیم غذایی پرچرب، با بیشترین ریسک بروز علائم بیماری التهاب روده مرتبط است.»
یافتهها نشان میدهد رژیم غذایی پرچرب و آنتی بیوتیک ها همراه باهم موجب اختلال در عملکرد میتوکندری سلولی شده و توانایی شأن در اکسیژنسوزی متوقف میشود. این اختلال موجب کاهش مصرف اکسیژن سلولی شده و در نتیجه اکسیژن به روده نشت میکند.
باکتریهای مفید بدن در محیطهایی که فاقد اکسیژن هستند مانند روده بزرگ رشد میکنند. میزان اکسیژن بالاتر در روده باعث عدم تعادل باکتریها و التهاب میشود. با اختلال در محیط روده، یک چرخه معیوب برای جایگزینی باکتریهای خوب با میکروبهای بالقوه مضر که تحمل اکسیژن بیشتری را دارند، آغاز میشود. این روند به نوبه خود منجر به التهاب مخاطی میشود که با شرایط پیش از بروز التهاب روده مرتبط است.
این مطالعه همچنین نشان داد داروی mesalazine (۵-aminosalicylate) موجب آغاز مجدد این انرژی زایی در پوشش داخلی روده میشود که درمان مؤثری برای بیماری التهاب روده است.
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