گل سپاهان آفساید بود/ در بهترین زمان گل دوم را زدیم

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی امشب بعداز برتری تراکتور برابر سپاهان در نشست خبری اظهار داشت: بازی مهمی داشتیم و سخت هم بود. پیش بینی درستی داشتیم که بازی سخت داشته باشیم که همین طور نیز شد.
وی سپس ادامه داد: بازی در حساسترین موقع فصل انجام شد که امتیازاتش میتوانست مهمترین امتیازات فصل باشد. بازی شش امتیازی بود و در این بازی موفق شدیم تا پیروز شویم. این پیروزی را به هواداران تیمم تقدیم میکنم.
وی در خصوص گلی که تیمش دریافت کرد، اظهار داشت: گل را زمانی خوردیم که اصلاً انتظارش را نداشتیم و خوشبختانه در بهترین زمان ممکن گل دوم را زدیم.
وی با بیان اینکه برنامه ما این بود که حریف را وادار کنیم به بازی مستقیم روی بیاورد، افزود: اگر دقت میکردیم میتوانستیم گلهای دوم و سوم را بزنیم.
الهامی با اشاره به اینکه تیمش از داشتههایی که دارد به خوبی استفاده میکند، ادامه داد: بازیکنانم روی ضربات کاشته و شوت از راه دور توانمندی بالایی دارند و این یکی از داشتههای ما است و توانستیم از داشتههای خود استفاده کنیم.
سرمربی تراکتور با تاکید بر اینکه البته موقعیتهایی نیز از دست دادیم، گفت: بازیکنانم در شرایط آزاد فوتبال بازی میکنند و از فشار خارج شده اند.
الهامی در خصوص برنامههای تیم سپاهان در این بازی نیز گفت: در نیمه اول که در زمان خوبی گل دوم را زدیم و در نیمه دوم میدانستیم سپاهان بدون حوصله بازی میکند و بازی مستقیم انجام میدهد ولی در این بازی استرس و تمرکز حرف اول و آخر را میزد.
وی ابراز داشت: پیروزی مقابل تیمهای قلعهنویی سخت است به خصوص اگر آن تیم سپاهان باشد. فکر میکنم در ادامه راه این سه امتیاز به ما بسیار کمک خواهد کرد.
الهامی همچنین در خصوص برخی شیطنتها پیرامون تیم تراکتور نیز گفت: خیلی حرف برای گفتن دارم ولی منتظر می مانم تا این چند هفته بگذرد و تیم ما آسیایی شود.
نظر شما