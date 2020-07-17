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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۵

انفجار کپسول گاز در قلعه صدری قم حادثه آفرید

انفجار کپسول گاز در قلعه صدری قم حادثه آفرید

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: انفجار کپسول گاز در قلعه صدری قم باعث مصدومیت یک نفر شد.

مجتبی خالدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت ۲۰:۳۸ امروز حادثه انفجار کپسول گاز در قلعه صدری قم به اورژانس اطلاع داده شد.

وی افزود: فوراً دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و حاضرین گفتند که در صحنه دو مصدوم بدحال وجود دارد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: پس از بررسی کارشناسان فوریت‌های پزشکی فقط یک مصدوم آقا در صحنه وجود داشته است که پس از دریافت اقدامات درمانی لازم توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شده است.

وی در ادامه گفت: مصدوم حادثه آقا حدوداً ۳۵ ساله است که در حال حاضر وضعیت جسمی مناسبی دارد.

کد مطلب 4976239

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