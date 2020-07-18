صادرات محصولات کرونا منوط به تایید وزارت بهداشت است

دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محصولاتی که توسط شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها در زمینه کرونا به تولید رسیده اند، اظهار کرد: خوشبختانه به غیر از دو هفته اول شروع اپیدمی کرونا در کشور با ورود شرکت های دانش بنیان و استارت اپها در حوزه تجهیزات درمانی و پیشگیری از این بیماری همچون مواد ضد عفونی، ونتیلاتور، کیتهای تشخیصی، دوربین های حرارتی، تب سنج و ... مشکلات مرتبط با نیاز به این محصولات بر طرف شد.

وی در خصوص داروها گفت: برخی داروهایی که در پروتکل درمانی فعلی تجویز می شود توسط برخی از فعالان فناور به تولید می رسند که این نشان از ظهور و بروز شرکتهای دانش بنیان در این عرصه است.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه در تولید این محصولات به خودکفایی رسیده ایم، عنوان کرد: برخی از این محصولات به مرحله ای رسیده اند که می توانند صادرات داشته باشند و برخی هم صادر داشته اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اردیبهشت ماه خبرهایی در خصوص توانایی این شرکتها برای صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر منتشر شد اما از آن پس، صادراتی به صورت رسمی اعلام نشد، بیان کرد: برخی از این شرکتها می بایست نیاز کشور را برطرف کنند از این رو اجازه صادرات ندارند و باید به تامین نیاز کشور بپردازند.

وی ادامه داد: اما برخی دیگر نیاز کشور را برطرف کرده اند و می توانند صادرات داشته باشند که برای صادرات آنها هماهنگی هایی می شود؛ به عنوان مثال در اردیبهشت ماه ۴۰هزار کیت تشخیص کووید۱۹ (سرولوژی) به آلمان صادر شد که امکان صادرات آن، باز هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه صادرات ونتیلاتور هم در حال حاضر امکان پذیر است، بیان کرد: در هر صورت وزارت بهداشت است که تصمیم می گیرد چه محصولی در این خصوص صادر شود؛ در واقع این وزارتخانه در یک مقطعی تصمیم می گیرد که یک محصول مازاد تولید دارد و می تواند صادرات داشته باشد.

به گفته قادری فرد، سیاستگذار اصلی برای صادرات محصولات مرتبط کرونا وزارت بهداشت است که اجازه صادرات را صادر می کند.

به گفته رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اکنون هم بحث الزامی بودن ماسک در اماکن عمومی وجود دارد از این رو صادرات ماسک ممنوع است زیرا تامین نیاز کشور باد در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد:ما به صورت کلی با وزارت بهداشت توافق کردیم آن دسته از تجهیزات و ملزومات ساخته شده در شرکتهای دانش بنیان اگر مازاد بر نیاز باشد باید با تایید و تشخیص این وزارتخانه باشد تا بتواند صادر کند.

قادری فر تاکید کرد: این جزء سیاست های مقطعی است که بر اساس آن اعلام می شود که شرکتهای دانش بنیان مازاد تولیدات خود را صادر کنند.