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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۷:۱۵

مدیرشعب بانک ملی در ایلام خبر داد

پرداخت ۱۹۴ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ملی ایلام

پرداخت ۱۹۴ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ملی ایلام

ایلام-مدیر شعب بانک ملی در ایلام از پرداخت ۱۹۴ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ملی ایلام طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، سید رسول میرخلف اظهار کرد: در سال جاری با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید، بانک ملی در بخش‌های مختلف نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینک بانک ملی در چهار ماهه نخست سال جاری در مجموع چهار هزار و ۴۳۷ فقره تسهیلات به میزان ۱۹۴ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف پرداخت کرده است، گفت: از این میزان تسهیلات، ۲۷۸ مورد با ۲۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار مربوط به تسهیلات قرض الحسنه بوده است.

میرخلف عنوان کرد: همچنین طی چهار ماهه نخست سال جاری ۲۵۳ مورد تسهیلات اشتغالزایی شامل نهادهای بنیاد شهید، بهزیستی و کمیته امداد به میزان ۱۲ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک ملی در ایلام اضافه کرد: در سال جاری ۳۰۰ فقره تسهیلات به میزان ۲۷ میلیارد تومان اعتبار در بخش مسکن ایثارگران استان پرداخت شده است.

وی گفت: یک هزار و ۷۱۰ مورد تسهیلات در بخش حوادث غیرمترقبه به میزان ۱۸ میلیارد تومان اعتبار طی چهار ماهه نخست سال جاری پرداخت شده است.

میرخلف اضافه کرد: همچنین ۵۴۳ مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به میزان ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی آماده همکاری با بخش‌های مختلف جامعه است، گفت: هم اکنون نیز پرداخت تسهیلات واحدهای خسارت دیده از کرونا در شعب بانک ملی استان بدون هیچ گونه مشکلی جریان دارد.

کد مطلب 4976259

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