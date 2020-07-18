مسجدالاقصی به معنای واقعی کلمه در خطر و سکوت حرام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین الیوم، «رائد صلاح» رهبر جنبش اسلامی فلسطین، در نخستین کنفرانس خبری خود بعد از گذشت سه سال از بازداشت و حبس خانگی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تجاوزات خود را علیه مسجدالاقصی افزایش داده چرا که تلاش می‌کند وارد مرحله جدیدی از این تجاوزات شود.

وی در ادامه افزود: اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال مسجدالاقصی در راستای ورود به مرحله پایانی یعنی ساخت معبد هیکل بر ویرانه‌های مسجدالاقصی صورت می‌گیرد.

شیخ رائد صلاح همچنین بیان داشت: هر کسی که فکر می‌کند اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال مسجدالاقصی پایان می‌یابد اشتباه می‌کند چرا که این رژیم تلاش دارد وجب به وجب این مسجد را به دست بگیرد.

وی در ادامه گفت: نباید در قبال اتفاقاتی که در این مسجد می‌افتد ساکت باشیم و سکوت در این خصوص حرام است. مسجدالاقصی به معنای واقعی کلمه در خطر قرار دارد.

شیخ رائد صلاح از فلسطینی‌ها و کشورهای عربی و اسلامی خواست تا در قبال نبرد خود علیه رژیم صهیونیستی در خصوص مسجدالاقصی یک استراتژی مشخص تعیین کنند. وی گفت نباید به هیچ عنوان حاکمیت رژیم صهیونیستی بر مسجدالاقصی به رسمیت شناخته شود.