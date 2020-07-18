بستری روزانه ۶۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۶۰ نفر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان گیلان به دلیل ابتلاء به کرونا بستری می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای پزشکی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعم از استفاده از ماسک، شستن مداوم دست‌ها، افزود: این نکات باید از سوی شهروندان به ویژه زمانی که در محیط‌های عمومی حضور دارند با جدیت رعایت شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی و مسقف، گفت: استفاده از ماسک هم فرد و همه خانواده و اطرافیان وی را از ابتلاء به ویروس کرونا در امان داشته و زمینه کنترل ویروس را فراهم خواهد آورد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ویروس کرونا در بسیاری از مبتلایان بدون علامت است، تصریح کرد: رعایت نکردن توصیه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در اماکن عمومی و مسقف سبب انتقال این ویروس به سایرین نیز خواهد شد.

حیدرزاده ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ نفر به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.