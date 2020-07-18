گاف‌ وکیل برانکو در پرونده محکومیت پرسپولیس/ خبری از محرومیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، طبق حکم اولیه فیفا باشگاه پرسپولیس بایستی مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار یورو به همراه پنج درصد از سود این پول را بابت شکایت برانکو ایوانکوویچ به سرمربی پیشین خود بپردازد.

سرخپوشان پایتخت که توان پرداخت مطالبات برانکو را نداشتند اقدام به ارسال پرونده این مربی به دادگاه عالی ورزش کردند تا ضمن اعاده دادرسی زمان لازم برای مصالحه را پیدا کنند.

با این حال برانکو ایوانکوویچ به هیچ وجه حاضر به توافق با پرسپولیس نیست و خواهان صدور حکم نهایی از سوی دادگاه CAS است. او که اختیارات حقوقی این پرونده را به وکیل خود «داریو بوشیچ» سپرده، منتظر دریافت تمام و کمال مبلغ قرارداد خود بصورت یکجا و در حساب شخصی خود در کرواسی است.

وکیل برانکو نیز که هفته گذشته عنوان کرده بود این باشگاه تنها یک هفته فرصت پرداخت طلب موکل خود را دارد پس از گزارش پنجشنبه گذشته خبرگزاری مهر، مبنی بر فرصت قانونی باشگاه برای رسیدگی به این پرونده تا ۱۶ مردادماه سال جاری، صحبت های خود را تغییر داد و ضمن تایید این خبر اعلام کرد هیچ تاریخ دیگری را از سوی پرسپولیس نمی‌پذیرد. وی تاکید کرده که اگر پرسپولیس پول برانکو را ندهد از سوی فیفا با محرومیت نقل و انتقالاتی روبرو می شود.

این در حالیست که وکیل سرمربی پیشین سرخ ها بار دیگر دچار اشتباهات حقوقی شده است.

باشگاه پرسپولیس پرونده شکایت برانکو را به CAS برده و طبق قوانین این نهاد بین المللی تمامی احکام مالی که از سوی فدراسیون ها از جمله فیفا صادر می شود به حالت تعلیق در می آید تا حکم نهایی در این خصوص صادر شود.

سرخپوشان نیز تمام کانال های ارتباطی خود با برانکو را ایجاد کرده اند تا بتوانند نظر پرفسور را که از بدقولی مدیران قبلی این باشگاه به ستوه آمده و حاضر به توافق نیست جلب کنند. پرونده ای که در صورت مصالحه می تواند بار زیادی از مشکلات مالی این باشگاه کم کند.