طاهر النونو: برخی شبکه های عربی علیه مقاومت فلسطین عمل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «طاهر النونو» مشاور رسانه‌ای رئیس جنبش حماس، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تلاش می کند از طریق رسانه های عربی بر شکست نقشه‌های خود در فلسطین سرپوش بگذارد.

وی در ادامه افزود: رژیم صهیونیستی حملات رسانه‌ای هدفمندی را دنبال می‌کند تا افکار عمومی را از شکست نقشه‌های خود در فلسطین و پیروزی استراتژی مقاومت منحرف کند.

النونو همچنین بیان داشت: عامل اصلی این اقدامات حتی اگر از سوی طرف‌های فلسطینی و یا عربی صورت بگیرد همچنان اسرائیل محسوب می شود؛ خواه این نهادهای رسانه‌ای با هوشیاری چنین اقداماتی انجام دهند و خواه با حماقت و جهل خود.

پیش از این جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که شبکه العربیه بر اساس دروغ های سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا مقاومت ملت فلسطین را هدف قرار دهد.

طی روزهای گذشته شبکه العربیه گزارشهای مختلفی علیه جنبش حماس و گردانهای القسام پخش کرده است.