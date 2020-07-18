۸۵۰میلیون به مشاغل خانگی البرز پرداخت شد/مشاغلی که تسهیلات گرفتند

ابراهیم شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت طرح حمایت از مشاغل خانگی، گفت: این طرح ابتدای دهه ۹۰ با ابلاغ شیوه نامه و دستورالعمل های موجود و راه اندازی سامانه مشاغل خانگی آغاز شد.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت و اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی از محل اعتباراتی که در اختیار دارد با پنج دستگاه خدمت رسان از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صمت، جهاد کشاورزی و بنیاد شهید همکاری می کند.

مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ارتباط با روال ثبت نام افراد برای دریافت مجوز فعالیت مشاغل خانگی و دریافت تسهیلات، گفت: افراد بر اساس رشته های شغلی موجود تقاضای خود را در سامانه مشاغل خانگی ثبت می کند.

شادمهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰ رشته در سامانه مشاغل خانگی موجود است، گفت: در میان پنج دستگاهی که در خصوص مشاغل خانگی با وزارت تعاون همکاری دارند، در دو حوزه صنعت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد رشته های بیشتری تعریف شده است.

مجوز مشاغل خانگی یک هفته‌ای صادر می‌شود

وی افزود: مجوز فعالیت افرادی که ثبت نام می‌کنند نخست توسط دستگاه اجرایی که شغل خانگی آنها زیر مجموعه آن است به تأیید می‌رسد، سپس برای دریافت تاییدیه بعدی به وزارت تعاون ارسال می‌شود، البته برای مشاغل خانگی زیرمجموعه جهاد کشاورزی این فرآیند کمی تفاوت دارد.

مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: تنها برخی از افرادی که مجوز راه اندازی مشاغل خانگی دریافت می‌کنند، برای شروع کار نیاز به حمایت و دریافت تسهیلات دارند که این افراد درخواست خود مبنی بر اخذ تسهیلات را در سامانه مربوطه اعلام می‌کنند.

شادمهر افزود: حدود یک هفته طول می‌کشد تا افراد مجوز مشاغل خانگی را دریافت کنند اما فرآیند دریافت تسهیلات برای مشاغل خانگی زمان بر است.

وی در بخش دیگری در خصوص پرداخت ۸۵۰ میلیون تسهیلات به ۳۸ طرح مشاغل خانگی در استان که از محل اعتبارات سال گذشته انجام شده است، گفت: این افراد ثبت نام خود برای دریافت تسهیلات را چندماه قبل انجام داده بودند اما به دلیل شیوع کرونا و بروز برخی عقب ماندگی‌ها، پرداخت تسهیلات به آنها در سال جاری و از محل اعتبارات باقیمانده از سال ۹۸ عملیاتی شده است.

بهره مندی ۳۸ طرح مشاغل خانگی از تسهیلات

مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه سهم اشتغال لحاظ شده برای این ۳۸ طرح خانگی در مجموع ۶۴ نفر است، گفت: بهره مندی افراد از مجموع رقم تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی بر اساس نوع شغل آنها بوده است، در این مورد افرادی که به صورت مستقل، خویش فرما و یک نفره کار می‌کنند تا سقف ۲۰ تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

شادمهر عنوان کرد: اما به افرادی که کار آنها به صورت پشتیان است و در قالب یک شغل خانگی برای چند نفر در مجموعه خود اشتغال آفرینی دارند، رقم تسهیلات پرداختی از ۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی متغیر است، البته قبل از پرداخت تسهیلات مربوطه صحت کار این افراد و سطح اشتغال زایی آنها بررسی می‌شود و بر اساس این موارد تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی گفت: عموم افرادی که از وزارت تعاون برای راه اندازی مشاغل خانگی تسهیلات دریافت می‌کنند، در رشته‌هایی مانند تولید پوشاک و انواع خاصی از شیرینی، بسته بندی خشکبار و محصولات کشاورزی و یا رشته‌هایی از صنایع دستی مانند چرم دوزی، قالی بافی، فرش بافی، معرق کاری، جعبه سازی، ساخت گل‌های تزئینی و غیره، شغل خانگی راه اندازی کرده‌اند.

برای مشاغلی مانند «تایپ» نیز درخواست‌های زیادی در سامانه مشاغل خانگی طرح می‌شود اما کنترل این دسته از مشاغل راحت نیست مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تاکید بر اینکه برای مشاغلی مانند کار تایپ نیز درخواست‌های زیادی در سامانه مشاغل خانگی طرح می‌شود اما کنترل این دسته از مشاغل راحت نیست، افزود: گاهی وقتی به محل فعالیت فرد متقاضی دریافت تسهیلات مشاغل خانگی برای انجام کار تایپ مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که تنها با یک لپ تاپ در منزل خود در حال کار است و خوب چنین موردی نیاز به اخذ تسهیلات ندارد.

شادمهر در خصوص مواردی که به عنوان فاکتور برای اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی مهم است، گفت: به تمامی درخواست‌های ثبت نامی رسیدگی می‌شود، اما اولویت با موضوع تقاضاهای ثبت نامی است، به عنوان نمونه در زمینه قالی بافی، وقتی شخصی دار قالی را فراهم کرده و زیرساخت‌های کار خود را تا حدودی زیادی تأمین کرده باشد، دلیلی ندارد که واگذاری تسهیلات به وی با تأخیر انجام شود.