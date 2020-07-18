به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیابی جمعه شب در نشست خبری بعد بازی گل‌گهر - شاهین اظهار کرد: خدا را شکر بچه‌ها با یک انرژی خیلی خوب بازی را انجام دادند و به پیروزی دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: بچه‌ها با یک بازی خیلی خوب و تاکتیکی شرایط خوبی رقم زدند که منجر به یک نتیجه خیلی خوب شد و این پیروزی را به مردم خوب سیرجان هدیه می‌کنیم.

مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان ابراز داشت: امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد و بتوانیم مایه افتخار باشیم.

مربی تیم گل‌گهر بیان کرد: بازیکنان تیم و کادر راس‌شان آقا مجید و کادر باشگاه همه هم قسم شدند که این اتفاق ادامه دار باشد.

وی گفت: ان شا الله با حداکثر امتیاز در این شش بازی بتوانیم شادی هر چند کوچک برای مردم سیرجان به ارمغان بیاوریم و بتوانیم قدردان محبت‌های آنها باشیم.

مجید جلالی سرمربی تیم گل‌گهر به علت مبتلا شدن به کرونا به بازی تیم گل‌گهر – شاهین شهرداری بوشهر نرسید، در این بازی سرآسیابی کمک جلالی هدایت تیم را بر عهده داشت و بعد از بازی هم در نشست خبری شرکت کرد.