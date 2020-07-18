  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۸:۴۶

مربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان خبر داد:

عزم گل گهری ها برای کسب حداکثر امتیاز در بازی‌های پیش رو

عزم گل گهری ها برای کسب حداکثر امتیاز در بازی‌های پیش رو

سیرجان - مربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان از عزم جدی این تیم برای کسب حداکثر امتیاز در بازی‌های پیش رو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیابی جمعه شب در نشست خبری بعد بازی گل‌گهر - شاهین اظهار کرد: خدا را شکر بچه‌ها با یک انرژی خیلی خوب بازی را انجام دادند و به پیروزی دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: بچه‌ها با یک بازی خیلی خوب و تاکتیکی شرایط خوبی رقم زدند که منجر به یک نتیجه خیلی خوب شد و این پیروزی را به مردم خوب سیرجان هدیه می‌کنیم.

مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان ابراز داشت: امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد و بتوانیم مایه افتخار باشیم.

مربی تیم گل‌گهر بیان کرد: بازیکنان تیم و کادر راس‌شان آقا مجید و کادر باشگاه همه هم قسم شدند که این اتفاق ادامه دار باشد.

وی گفت: ان شا الله با حداکثر امتیاز در این شش بازی بتوانیم شادی هر چند کوچک برای مردم سیرجان به ارمغان بیاوریم و بتوانیم قدردان محبت‌های آنها باشیم.

مجید جلالی سرمربی تیم گل‌گهر به علت مبتلا شدن به کرونا به بازی تیم گل‌گهر – شاهین شهرداری بوشهر نرسید، در این بازی سرآسیابی کمک جلالی هدایت تیم را بر عهده داشت و بعد از بازی هم در نشست خبری شرکت کرد.

کد مطلب 4976298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها