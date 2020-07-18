۷۰ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید یزد اجرایی شد

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از ایجاد این کارگروه که با حضور مسئولان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، رؤسای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به صورت مستمر و منظم برگزار می‌شود، کمک به کسانی است که برای تولید و اشتغال در زمینه‌های مختلف اقتصادی آمادگی دارند و تاکنون بیش از ۷۰ درصد مصوبات آن اجرایی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بیان کرد: با مصوبات اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون زمینه تثبیت اشتغال ۵۰ هزار نفر در این استان فراهم شده است.

علمدار یزدی از شروع فعالیت این کارگروه از سال ۱۳۹۴ در استان خبر داد و افزود: در این مدت ۲ هزار و ۷۸۵ جلسه کارشناسی، ۱۵۷ جلسه تخصصی و ۲۰۴ جلسه اصلی به منظور بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و سرعت بخشیدن به اشتغال تشکیل شده است.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: تاکنون در این کارگروه، مشکلات و مطالبات بخش خصوصی برای تولید و اشتغال بررسی شده که در مجموع از ۵ هزار و ۵۰۲ پرونده مختلف، ۵ هزار و ۷۳۶ مورد آن بررسی و نسبت به تصمیم مناسب و حل مسائل اقدام شد.