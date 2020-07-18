آغاز پخش آنلاین نمایش «اسب و سیب و بهار»

‎به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه هنری راما، نمایش «اسب و سیب و بهار» به نویسندگی نیما دهقانی، آناهیتا غنی زاده و کارگردانی آناهیتا غنی زاده پخش آنلاین خود را از روز چهارشنبه ۲۵ تیر در سایت تیوال آغاز کرد.

این نمایش که ویژه گروه سنی کودک و نوجوان تولید شده سال ۱۳۹۰ در تالار هنر روی صحنه رفته است.

‎در این اثر نمایشی هنرمندانی چون احترام برومند، بهرام شاه محمدلو، سوسن مقصودلو، مریم کاظمی و ... به عنوان صداپیشه همکاری دارند.

‎نمایش «اسب و سیب و بهار» که در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز حضور داشت در اجرای عمومی با نگاهی متفاوت در برقراری ارتباط با کودکان، دست به تعامل با مخاطبان خود قبل از اجرا در سالن انتظار می زد به این ترتیب که کودکان برای بخش پایانی اجرای هر شب، نقاشی هایی از لبخندهای زیبا و متفاوت را برای گروه اجرایی می کشیدند به همین منظور گروه اجرایی آمادگی تعامل مجدد در دوره پخش آنلاین خود با کودکان و نوجوانان را دارد و از آن استقبال می کند.

قصه های نمایش با نگاهی به اثری از احمدرضا احمدی با همین عنوان نوشته شده است.

‎عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده: نیما دهقانی، آناهیتا غنی زاده، کارگردان: آناهیتا غنی زاده، صدا پیشگان: احترام برومند: آسمان، بهرام شاه محمدلو: برکه، سوسن مقصودلو: دریا، مریم کاظمی: گندم زار، حمزه علی محمدی: درخت، بازیگران: آنالی شکوری، حامد زارعان، نیکا ناظم زاده، عروسک تن پوش: مرجان وزین پور، گروه کارگردانی: دستیاران کارگردان: وحید حاجی خانی، سمیرا مهدوی، منشی صحنه: مینا وجدان صفت، مدیران صحنه: سمیرا مهدوی، وحید حاجی خانی، دستیار صحنه: سید علأ سیادت، مشاور روانشناسی: مرجان وزین پور، طراح صحنه و عروسک: فائزه فیض، دستیار صحنه: رضا فیض، طراح لباس: روشنک کریمی، دوخت لباس: پروین امین دوست، طراح نور: حمید رسولی، نور پرداز: علی اشرف سمایی، طراح گریم: لعیا خرامان، حسین تبریزی، طراح پوستر و بروشور: گلبن رسولی، آهنگساز: رضا کلانتری، طراح حرکت: رضا کشاورز، گروه جلوه های ویژه: کارگردان: حمید رسولی، دستیاران: سمیر عبدی، پویا لاجوردی، تصویر، تدوین، افکت: کاوه رسولی، طراحی زمینه قصه ها: فائزه فیض، انیمیشن آسمان: گلبن رسولی، عکاس و فیلمبردار: کاوه رسولی، روابط عمومی:مهدی حنفی، روابط عمومی پخش آنلاین: روژین ستاری.

‎در خلاصه داستان این نمایش آمده است: نمایش «اسب و سیب و بهار» قصه کودکی است که در تنهایی از واقعیت بی توجهی والدین به دنیای خیال پناه می برد و این شروعی است برای ذهن خیال پردازش تا در دنیای ستاره ها، راهی سفری در رویا شود.