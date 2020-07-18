مخالفان سند همکاری تهران و پکن، نگران پیشرفت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی در حساب کاربری خود در اینستاگرام در واکنش به شایعات مطرح شده در خصوص سند راهبردی همکاریهای ٢۵ ساله ایران و چین، نوشت: جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا قرار دارد. ترامپ به اصطلاح به سیاست فشار حداکثری علیه ایران عزیز روی آورده تا به زعم خود، به اهداف خود دست یابد.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: با وجود زیرساختهای قوی کشور و حمایت بی شائبه ملت شریف از نظام و مقاومت در برابر تحریمها، باید از فرصتهای مختلف موجود در عرصه بینالمللی برای مقابله با تحریمها نیز استفاده حداکثری کرد. یکی از این اقدامات، اتحاد سازی و ورود به همکاریهای راهبردی و طولانی مدت، با حفظ منافع و امنیت ملی و رعایت قوانین کشور است.
نماینده ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین تاکید کرد: چین، امروزه نه تنها مخالف سیاستهای یکجانبه و توسعه طلبی آمریکاست، بلکه با دارا بودن ١۴/١۴ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان با پانزده و نیم درصد است. این کشور همچنین اشتراک مواضع متعددی با ایران در موضوعات بینالمللی دارد و در سالیان اخیر، همواره با اتخاذ تصمیمات و اقدامات علیه ایران در چارچوب سازمانهای بینالمللی مخالفت کرده است.
همکاری راهبردی ایران با چین تصمیمی خردمندانه و به نفع دو کشور است
غریبآبادی نوشت: طبیعی است در چنین شرایطی، آمریکا و طرفداران آن تمامی تلاش مذبوحانه خود را انجام خواهند داد تا به خیال خود ایران را در انزوای اقتصادی نگه دارند و مانع ورود روابط گسترده تجاری و اقتصادی آن با سایر کشورها شوند. مخالفتها توسط آمریکا و متحدانش، نشان میدهد که ورود به همکاری درازمدت دوجانبه و راهبردی با چین که بهنفع هر دو کشور بوده و تصمیمی صحیح و خردمندانه است.
وی تاکید کرد: یکی از نگرانیهای عمده مخالفان خارجی از تحقق این سند راهبردی، پیشرفت و توسعه ایران در حین تحریمهاست که ضمن به چالش کشاندن هرچه بیشتر نظام سلطه، میتواند از آن الگویی دیگر در میان کشورهای در حال توسعه مانند چین بسازد. در این راستا، ضروری است مرزبندی روشنی با دلواپسان آمریکایی و حامیان غربی و منطقهای آن ایجاد شود، چرا که آنها نه دلسوز مردم هستند و نه نگران توسعه ایران در شرایط سخت تحریمی؛ آنها فقط دنبال اعمال فشار بیشتر بر مردم و کشور عزیزمان هستند.
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