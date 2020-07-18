انتخابات کانون مداحان استان زنجان سوم مرداد برگزار می شود

حجتالاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کانون مداحان، ارتباط سازندهای با سازمان تبلیغات اسلامی و ادارات کل در استانها دارد، گفت: مردم ایران به لحاظ ارادت ویژه به خاندان عطرت و طهارت و اهلبیت پیامبر گرامی اسلام (ص)، از همان ابتدا جلسات روضه و نیز جلسات هیئات را با محوریت روضه سیدالشهدا (ع) داشتهاند.
وی افزود: از گذشته تا به امروز شاهد این موضوع بودیم که در بستر این روضهها، مادحین و ذاکرین اهلبیت (ع) و نیز کسانی که در مناقب اهلبیت (ع) شعر سروده، مداحی کرده و ذکر گفتهاند، شکل گرفتهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به اینکه مادحین نیز مورد عنایت اهلبیت (ع) بوده و این روال ادامه داشته و امروز ظرفیت هیئات مذهبی و مداحان به یک ظرفیت عظیم مردمی در راستای ترویج فرهنگ اسلام ناب گشته است، تصریح کرد: به همین خاطر برای ساماندهی این مداحان که از تاثیرگذارترین افراد جامعه هستند، کانون مداحان شکل گرفت که از طریق انتخابات، مداحانی انتخاب میشدند که متولی پیگیری امور مادحان و ذاکران شوند.
احمدی با یادآوری اینکه روال انتخابات در ادوار گذشته به این صورت بود که کاندیداها ثبتنام کرده و از بین مادحین، انتخابات برگزار میشد، ادامه داد: ویژگی که انتخابات امسال دارد، این است که بنا است اعضای کانون از بین مداحان شاخص و مداحان مستمر انتخاب شوند. بنابراین دو مسیر برای تشکیل کانون وجود دارد به این صورت که انتخاباتی بین مداحان شاخص برگزار شده و آنها از بین خود کسانی را انتخاب میکنند.سه نفر از اعضای کانون از این مداحان شاخص خواهند بود.
وی با بیان اینکه مداحانی که به نوعی از لحاظ سابقه و تبحر و تخصص بعد از مداحان شاخص هستند، مداحان مستمر به شمار میروند، اظهار کرد: این افراد نیز برای انتخابات اعلام آمادگی و کاندیداتوری کرده و ثبتنام میکنند و به این ترتیب انتخاباتی نیز بین مداحان مستمر برگزار میشود. بقیه اعضای کانون از این مداحان گرامی خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با تاکید بر اینکه خروجی انتخابات مداحان شاخص و مداحان مستمر، مجمعی را تحت عنوان کانون مداحان تشکیل میدهد، بیان کرد: بنابراین امسال نگاه ویژهای به مداحان شاخص هر استان شده است امیدواریم این ترکیب جدید کانون مداحان برکات زیادی رو برای این عزیزان داشته باشد.
احمدی با اشاره به ویژگیهای ترکیب جدید کانون مداحان بیان داشتند: این ترکیب جدید باعث میشود هم از حضور مداحان شاخص و آنهایی که در این عرصه پیشکسوت هستند، بهره مند شویم و هم از وجود مداحان جوان در بحثهای مختلف استفاده شود. و این دو در کنار هم نشاط و تجربه را به کانون خواهد داد.
وی با بیان اینکه مداحان جوانی که به تازگی وارد عرصه مداحی شدهاند نیز متناسب با جوانگرایی که در این کانون به دنبال آن هستیم، دیده شدهاند، یادآور شد: ترکیب کانون مداحان یک ترکیب معقول و منطقی خواهد بود؛ چرا که از هر طیف در این کانون حضور دارند و و بهتر میتوانند نظام مسائل جامعه مداحی رو کشف و حل کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه پیگیری برخی از بحثهای صنفی مداحان از جمله وظایف مهم و اصلی کانون مداحان به شمار میرود، گفت: علاوه بر این، ساماندهی مجلس روضه و مراسم مذهبی که مربوط به مداحان میشود، ارزیابی مداحان، آموزش و توانمندسازی مداحان و … از دیگر رسالتهای کانون مداحان به شمار میرود و اگر ما در عرصه مداحی معضل و کاستی داشتیم، خود این کانون مداحان چون از طیف و صنف خودشان هستند، اگر به این مسائل ورود کنند، در صورت وجود معضل، اصلاح از طریق خود مداحان انجام خواهد شد.
احمدی از برگزاری انتخابات کانون مداحان استان در روز سوم مردادماه امسال خبر داد و با یادآوری اینکه از هفت عضو کانون مداحان استان و شهرستانها، سه نفر مداح شاخص و چهار نفر مداح مستمر خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این زمینه اطلاعرسانیهای لازم صورت گرفته است واجدین شرائط ثبت نام نمودهاند. در هفته جاری نیز بحث احراز صلاحیتها از مبادی قانونی صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در انتخابات سوم مرداد مداحان مستمر میتوانند رای دهند که در استان حدوداً ۴۰۰ نفر هستند. تشخیص شرایط کسانی که میتوانند رای دهند برعهده کانون مداحان و پیشکسوتان این عرصه خواهد بود.
نظر شما