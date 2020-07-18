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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۴

کارشناس فرهنگی امور بانوان تبلیغات اسلامی قزوین:

حجاب موجب استحکام بنیان خانواده می‌شود

حجاب موجب استحکام بنیان خانواده می‌شود

قزوین- کارشناس فرهنگی امور بانوان تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: حجاب موجب تحکیم بنیان خانواده و حفظ سلامت معنوی در جامعه می‌شود.

بتول نظرپور به مناسبت هفته عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ پوشش و حجاب از جمله فرهنگ‌هایی است که در تمام جوامع بشری از گذشته‌های دور و تاکنون بنا به اعتقادات دینی و آداب و رسوم اجتماعی مردم به اشکال مختلف وجود داشته و دارد.

وی افزود: در فرهنگ اسلامی مسئله حجاب از نشانه‌های عفت و حیا قلمداد می‌شود و جز مهم‌ترین موضوعات مرتبط با سیر و سلوک مسلمانان خصوصاً زنان است و پوشش زن از احکام مشترک همه ادیان ابراهیمی بوده و هست و مسئله حجاب و عفاف در بین ادیان دارای وجوه مشترک بوده اما تنها نقطه تفاوت در حدود حجاب و گاه فلسفه آن است.

نظرپور تصریح کرد: تمام ادیان آسمانی حجاب و پوشش زن را واجب دانسته اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت کرده اند چراکه از سوی خداوند پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است.

وی اظهار داشت: فلسفه حجاب پوشش در اسلام از چند نظر اهمیت دارد اما اگر بخواهیم از جنبه خانوادگی آن را بررسی کنیم باید اذعان کرد حجاب سبب تحکیم روابط خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می‌شود.

نظرپور اضافه کرد: مهمترین دلیل لزوم پوشش کامل برای زنان ویژگی خاصی است که در این گروه وجود دارد زیرا زن مظهر جمال است و پوشش بیشتر زن سبب می‌شود تا ارزش زن در برابر مرد بالا رود و اگر اسلام تاکید می‌کند زن متین و عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مردان نگذارد برای افزایش احترام زن است تا کرامت و احترام آنها بیشتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حجاب یک امر شخصی است یا عمومی تصریح کرد: بسیاری از افراد حجاب را امری شخصی می‌دانند و اعتقاد دارند هرچند چگونگی حجاب به خود افراد مربوط است اما رفتار انسان‌ها در عرصه اجتماع متقابلاً بر روی یکدیگر تأثیر دارد و چون انسان‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند لازم است منظم و آراسته در جامعه حاضر شوند و کسی حق ندارد دیگران را با رفتار خود آزار دهد چون نوع پوشش در دیگران هم تأثیر گزار است.

کارشناس فرهنگی امور بانوان تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآور شد: به مناسبت هفته حجاب و عفاف هیئت ریحانه النبی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی استان برنامه‌های متنوعی را در فضای مجازی با حضور هیئت‌های مذهبی و مبلغات پیش بینی کرده که سخنرانی مقام معظم رهبری در موضوع حجاب و عفاف، نماهنگ عفاف، فعالیت تصویری از آن جمله است.

وی اظهار داشت: حجاب و عفاف فقط تعلق به یک هفته ندارد و هفته مناسبتی آن برای اطلاع رسانی گسترده و بسیج امکانات و برنامه ریزی بهتر در طول سال است.

نظرپور گفت: از دختران و بانوان استان انتظار داریم با همراهی برنامه‌های پیش بینی شده در هفته عفاف و حجاب در فضای مجازی به عنوان یک مبلغ مردمی زمینه ترویج فرهنگ عفاف در جامعه را مهیا کنند.

کد مطلب 4976309

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