خشم کاربران فضای مجازی از اقدام اپل و گوگل علیه نقشه فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، طی روزهای گذشته اخباری در خصوص اینکه شرکت‌های گوگل و اپل نقشه فلسطین را از برنامه های خود حذف کرده‌اند منتشر شده است.

این مسئله خشم گسترده کاربران شبکه‌های مجازی را به دنبال داشته است به طوری که هزاران کاربر عرب زبان در توییتر با انتشار نقشه فلسطین اعلام کردند که حتی اگر گوگل و اپل این نقشه را حذف کنند موجودیت آن حذف نخواهد شد.

آنها اعلام کرد که تاریخ فلسطین توسط هیچ کسی نمی تواند محو و نابود شود. فعالان توییتری با هشتگ «فلسطین آزاد» شرکت های گوگل و اپل را متهم به حرکت در مسیر اهداف آمریکایی صهیونیستی کردند.

یک کاربر نوشت: اگر تمام نقشه ها را تحریف کنید نقشه فلسطین در وجدان و حافظه ما باقی خواهد ماند. یک کاربر دیگر نیز نوشت: ما ملتی هستیم که نام فرزندان خود را از روی شهرها و روستاهای فلسطین انتخاب می کنیم؛ نقشه فلسطین در منازل ما وجود دارد و به فرزندان خود از کودکی آن را یاد می دهیم. نه گوگل و نه صهیونیست ها نمی توانند چیزی را تغییر دهند.

گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن است که سرچ کلمه فلسطین در نقشه های اپل و گوگل تنها تصاویر نوارغزه و کرانه باختری را می آورد و چیزی به نام فلسطین در این نقشه ها وجود ندارد.

پیش از این جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که این اقدام در راستای اجرای اهداف رژیم صهیونیستی و در تضاد با قوانین بین المللی صورت گرفته است.