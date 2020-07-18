ارسلان مطهری بهترین گلزن استقلالِ مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال نه تنها با ۴۳ گل زده بهترین خط حمله مسابقات لیگ برتر را در اختیار دارد، بلکه با داشتن ۳ بازیکن مثل دیاباته، قائدی و مطهری در کورس بهترین گلزنان فصل، از این حیث نیز به آمار جالب توجهی رسیده است.

شاگردان مجیدی در حالی صنعت نفت را با ۲ گل مغلوب کردند که سهم دیاباته و مطهری هر کدام یک گل بود، اما مهدی قائدی بدون آن که در گلهای تیمش نقشی داشته باشد در دقیقه ۷۸ میدان را ترک کرد.

بعد از کنار رفتن استراماچونی، آبی پوشان ۸ بار با هدایت مجیدی در لیگ برتر به میدان رفته‌اند که در این ۸ بازی آنها ۱۰ بار موفق به گلزنی شده‌اند. از ۱۰ باری که آنها در لیگ برتر گل زده‌اند ارسلان مطهری با ۴ گل بیشترین سهم گلزنی در تیم مجیدی را دارد تا آقای گل آبیها بعد از حضور مجیدی روی نیمکت این تیم باشد.

مطهری در این بازیها یکبار دروازه نفت مسجد سلیمان را باز کرد، ۲ بار به پرسپولیس و یکبار هم به صنعت نفت گل زد تا با ۴ گل بهترین گلزن استقلال در لیگ برتر بعد از حضور فرهاد مجیدی باشد.

روزبه چشمی، مهدی قائدی، محمد دانشگر، وریا غفوری، مسعود ریگی و شیخ دیاباته ۶ بازیکن دیگری هستند که برای استقلالِ مجیدی در لیگ برتر گلزنی کرده‌اند.